迎數位遊牧潮 紐西蘭開放持停留簽證者遠距工作
紐西蘭為振興觀光及經濟，移民部長史丹福今天宣布，即日起放寬停留簽證（visitor visa）規定，開放前來渡假的旅客也能遠距工作，期盼藉此增進消費，並讓旅客愛上紐西蘭。
路透社報導，紐西蘭移民部長史丹福（EricaStanford）在聲明中表示：「這是紐西蘭得以拓展的全新旅遊市場，我們希望人們將我國視為理想的地方，能夠一邊旅遊、一邊工作。」
史丹福在記者會中宣布這項政策後表示，目前不清楚有多少人會這麼做，但他國的數位遊牧簽證（digital nomad visas）「異常受歡迎」，而紐西蘭的目標是吸引那些希望在這裡工作和旅遊的人。
她說：「我期待這些人待在這裡的時間會比以往更久，正因待得更久，他們的消費也會更多。而我們真正期望的是，他們會愛上這個地方。」
紐西蘭經濟去年第3季陷入技術性衰退，政府正設法振興經濟。紐西蘭受到COVID-19疫情期間邊境關閉影響，觀光旅遊業至今未完全復甦，國際旅客量僅恢復到2019年的86%左右。
經濟發展部長威里斯（Nicola Willis）說：「政府希望透過新的簽證規定，讓紐西蘭大膽地成為迎接世界人才的地方。」
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