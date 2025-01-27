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1年換3個 烏東樞紐波克羅夫斯克指揮官又換人了

中央社／ 墨爾本27日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天再度撤換負責防禦東部樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）的指揮官，這是不到1年內第3次更動。這座烏東城鎮落入俄羅斯軍隊手中風險越來越大。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在夜間視訊演說中說，他任命烏克蘭新任地面部隊司令德拉帕蒂（Mykhailo Drapatyi）負責霍爾蒂齊亞（Khortytsia）作戰戰略小組；該小組職責涵蓋烏東戰線大部分地區。

澤倫斯基說：「這些是戰事最艱難的地區。」他還說，他在與總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）會面時ｍ，討論了這項人事異動。

若俄羅斯占領波克羅夫斯克，將使得他們更接近占領整個頓內茨克（Donetsk）地區，這是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭戰爭中的主要目標之一。

澤倫斯基還說，德拉帕蒂獲任命，有助將烏軍的作戰與旅的培訓相結合。

德拉帕蒂將接替6月以來一直負責霍爾蒂齊亞的赫納托夫（Andriy Hnatov）。赫納托夫之後將擔任負責培訓和通訊的副參謀長。

俄軍一直在烏東頓內茨克地區朝波克羅夫斯克穩步推進，從南部繞過該地區，試圖切斷烏軍補給路線。

波克羅夫斯克戰前人口約6萬，一直是烏克蘭在頓內茨克的主要防禦據點之一，也是數月來激烈戰鬥的焦點。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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