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日本沖繩市長選舉 沖繩縣知事力挺人選落敗

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本沖繩市長選舉昨天舉行投開票，自民黨與公明黨推薦的53歲前沖繩縣議員花城大輔，擊敗沖繩縣知事玉城鄧尼力挺的52歲前縣議員仲村未央，首度當選沖繩市長。

日本共同社及琉球新報報導，花城大輔以3萬1267票當選，仲村未央獲2萬2801票，兩人差距8466票。此次選舉投票率約49.11%，較上次略增3.97個百分點。

花城與仲村都以無黨籍身分參選，但背後各有推薦與支持勢力。

花城在選戰過程中主張延續已故前市長桑江朝千夫政策，擴大個人支持；仲村的訴求則是主打增加對家庭育兒協助等，但未能獲得多數選民青睞。

落敗的仲村除了受到玉城相挺外，也獲得力挺玉城的勢力「全沖繩」支持。對於選戰結果，玉城昨晚受訪時說，「這是非常令人感到遺憾的結果，市民的判斷應是要延續市政」。

「全沖繩」的目標是阻止美軍普天間基地遷址到名護市邊野古地區，他們在宮古島市長選舉中所支持的現任市長也落選，形成目前沖繩縣內沒有「全沖繩」勢力的市長。隨著邊野古地區的基地建設工程持續推動，仲村這次落選更加凸顯「全沖繩」勢力的衰退趨勢。

日本 沖繩

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