濟州航空空難初步調查首度公開！2引擎都遭鳥擊留血跡 殘骸全景圖曝光

南韓NEWS1報導，航空鐵道事故調查委員會27日首度公布濟州航空去年12月29日179死空難初步報告指出，黑盒子似乎在失事飛機距離著陸跑道2公里處停止紀錄，而且兩側引擎均發現羽毛和鳥類血跡，推斷當時發生鳥擊；報告也附上飛機解體和引擎覆蓋泥土的照片。

路透報導，委員會在官網公布初步報告之外，已經同步將調查交給聯合國國際民航組織、美國、法國和泰國。

報告指出，俗稱黑盒子的飛行記錄儀（FDR）在失事當日上午8時58分50秒停止運作，飛機接著在4分7秒後以機腹著陸跑道並衝撞定位台水泥護堤。

記錄中斷的地點位於原本計畫降落的1號跑道約為2037公尺，當時以161節的速度飛行，高度為151公尺。據推測，此時發生鳥擊事件。

機師在黑盒子記錄中斷後6秒，發出因鳥擊引起的Mayday，隨後試圖拉高高度並重飛。他在跑道左側上空飛行後向右轉彎，最終在未展開起落架和襟翼的情況下，向與原本預定著陸方向相反的19號跑道進行了機身著陸。隨後，飛機與護堤相撞並爆炸。

此次報告中還包含了事故現場的全景照片，照片中可以看到後部機身和機身下部，以及被泥土覆蓋的引擎，還有靠近焦土和焚毀殘骸，可見爆炸嚴重程度。