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泰國政府推動賭場合法化 民調顯示6成民眾反對

中央社／ 曼谷27日專電

泰國內閣通過賭場合法化的草案，盼吸引觀光客並增加收入。不過一份民調顯示，6成的民眾反對設置包含賭場在內的綜合型娛樂設施，只有約3成的民眾支持這項政策。

賭博目前在泰國是非法行為，合法的只有少數政府允許的活動，如賽馬或樂透，但看準博弈產業合法化後帶來的龐大收益及吸引更多國際觀光客，泰國內閣會議1月13日通過綜合型娛樂設施商業法（Entertainment Complex Business Act）草案。

泰國政府認為賭博合法化有助吸引觀光客，並增加工作機會和觀光收入，政府參考新加坡的範例，主張設置一座綜合性的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等設施，進入賭場會設有年齡門檻及入場費，這份草案未來還必須送交國會通過。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國國立發展管理學院（National Institute of DevelopmentAdministration,NIDA）在1月20和21日對1310人進行電話民調。

調查詢問民眾是否支持綜合性娛樂設施中設置賭場，59.19%的民眾表示反對綜合型娛樂設施也反對賭場， 28.93%兩者都支持，8.63%支持綜合型娛樂設施但反對賭場，1.60%只支持設置賭場。

詢問民眾是否贊成政府推動線上賭博合法化，58.32%表示強烈反對，19.92%強烈支持，11.45%部分同意，10.31%部分反對。

至於是否支持用公民投票決定是否設立有賭場的綜合型娛樂設施以及線上賭博合法化，51.07%的民眾表示反對用公投決定是否推動這兩項政策，37.86%的人表示同意用公投決定是否推動這兩項政策，5.11%的人同意用公投只決定是否設立綜合型娛樂設施，3.89%的人同意用公投只決定是否推動線上賭博合法化。

事實上反對的不只一般民眾，在內閣通過草案之前，朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）多名學者曾發表聯合聲明，反對泰國設立賭場。聲明指出，設立賭場的缺點大於優點，賭博產業並不會產出經濟產品，所以經濟學者從來不認為賭博是一種經濟活動，他們不認同政府聲稱賭博產業可刺激經濟發展的說法。

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