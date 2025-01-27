日航客機新千歲機場鼻輪受損 乘客延誤逾4小時

日本航空公司一架客機昨天晚間在北海道新千歲機場準備起飛前，發生鼻輪受損，機上約360名乘客雖無人受傷，但在延誤逾4小時後才換乘另一架航機前往東京羽田機場。

日本北海道放送（HBC）報導，日本航空表示，昨天下午5時55分，一架原訂從新千歲機場飛往東京羽田機場的522號班機，在延誤約1小時後準備離場時，機體出現巨大振動。

機上乘客表示，「聽到很大的聲響，砰的一聲」。乘客指出，根據客艙內播放的說明，聲響來自牽引機體的車輛在過程中發生狀況，造成鼻輪受損。

機上約360名乘客無人受傷，但直到接近晚間11時才換乘另一架航機起飛，延誤時間逾4小時。