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1年3次陣前換將！澤倫斯基又換前線指揮官 烏東重鎮恐淪陷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一輛軍車去年12月19日行經烏克蘭頓內次克區波克羅夫斯克附近的一個路標，當地接近俄烏戰前線。路透
一輛軍車去年12月19日行經烏克蘭頓內次克區波克羅夫斯克附近的一個路標，當地接近俄烏戰前線。路透

烏克蘭總統澤倫斯基26日再次撤換負責防守東部重要城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）的關鍵軍事部隊指揮官，這是不到一年內第三次人事更動，凸顯波克羅夫斯克目前面臨俄軍進一步攻陷的風險。

澤倫斯基26日晚間在電視演說中表示，任命德拉帕蒂（Mykhailo Drapatyi）接掌「霍爾蒂齊亞（Khortytsia）作戰戰略集群」，這個集群涵蓋烏克蘭東部戰線的大部分地區。

澤倫斯基表示，「這些是戰鬥最激烈的地區」。

路透指出，俄羅斯若奪下波克羅夫斯克，將更接近完全控制頓內次克地區，而這一直是俄國總統普亭在烏克蘭戰爭中的關鍵目標之一。

另外，烏克蘭通訊社報導，俄國國防部於26日宣布，已掌握頓頓內次克的貝里卡諾博西爾卡（Velika Novosilka）。這是烏克蘭軍隊防線中的重要據點，烏克蘭媒體引述專家觀點指出，俄軍可能以此為跳板進一步擴大戰線。

國防部 澤倫斯基 烏克蘭

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