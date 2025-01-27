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魯卡申柯連續當選第7任！執掌白俄羅斯30年 挨轟大選為「騙局」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白俄羅斯總統魯卡申柯26日完成投票後出席記者會。歐新社
白俄羅斯總統魯卡申柯26日完成投票後出席記者會。歐新社

法新社報導，根據官方出口民調，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在26日大選中已拿下87.6%選票，以壓倒性勝利贏得第7個總統任期，延續長達30年威權統治；大選結果被西方譴責是一場騙局。

現年70歲的魯卡申柯曾於蘇聯時期擔任集體農場負責人，他在1994年贏得白俄羅斯脫離蘇聯獨立後的首場總統大選，並從那時起掌權至今。

白俄選舉官員表示，這次選舉的投票率為85.7%，符合投票資格的選民約有690萬人。

流亡的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）稱這次選舉是「鬧劇」，而歐盟則形容其為「騙局」。

另外，歐洲政界人士表示，這次投票既不自由也不公平，因為獨立媒體在前蘇聯國家被禁止，所有主要反對派人物都被流放或被迫逃亡國外。

魯卡申科則表示，他根本不在乎歐盟是否承認選舉結果。

投票率 白俄羅斯

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