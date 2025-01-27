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「以實力謀和平」 美新防長：聯印太盟友對抗中國大陸

【專家之眼】首爾政情動盪為何平壤未趁火打劫

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
由北韓政府提供的照片顯示北韓領導人金正恩去年底在朝鮮勞動黨年終全體大會發表演說。美聯社
由北韓政府提供的照片顯示北韓領導人金正恩去年底在朝鮮勞動黨年終全體大會發表演說。美聯社

韓國政情從去年12月3日尹錫悅總統以獨斷專行手腕，宣布戒嚴後急轉直下動盪至今；到目前為止，不僅尹錫悅總統招致停職，更在1月15日被逮捕，並隨後經過韓國首都西區地方法院召開羈押庭審理後，在19日凌晨被裁定羈押，成為首位招致指控叛亂罪而被羈押之現任總統。

儘管韓國政情如此動盪，但是由於北朝鮮並未藉機生事，軍事部署狀況亦未顯現任何重大變化，因此韓國軍方與駐韓美軍並未提高軍事戒備，戰備等級亦未提升。全球軍事觀察家與政治評論者雖然關注韓國未來政治情勢發展前景，但亦不認為朝鮮半島有任何爆發軍事衝突可能性；不過為何平壤未在此時趁火打劫？基本上有下列數項因素，能夠說明金正恩為何按兵不動真正原因。

首先必須指出，就朝鮮目前政治情勢與社會狀況來說，其實是相對穩定；整個經濟運作與社會脈動都能夠正常運作，金正恩本身權力基礎相當穩固，此時利用韓國政治情勢動盪混水摸魚趁亂取利，嚴格來說，此時並無重大誘因能讓平壤採取任何軍事冒進作為。

其次就是韓國政治動亂情勢，在本質上並未與朝鮮具備任何連動關係，而且動亂情勢亦無可能越境蔓延至朝鮮。儘管尹錫悅決定實施戒嚴，運用強硬手段對付國內反對黨陣營政治人物時，確實曾經指控過在野政黨為親朝鮮勢力，並且透過反國家活動癱瘓政府運作；但此種毫無證據之政治指控，根本就無法取信韓國社會。此時若是輕舉妄動，豈不就坐實指控讓本身捲入亂局，根本就是自找麻煩。

再者就是北京與莫斯科對於平壤亦產生相當程度約制作用；中國大陸與朝鮮具有傳統戰略與安全合作關係，過去幾個月，金正恩積極經營俄羅斯關係，確實是有相當斬獲。此時面對韓國若要有所作為，必然要事先照會北京與莫斯科，獲得這兩個強權支持，但就當前情勢看來，顯然北京與莫斯科都希望維持朝鮮半島穩定，因此金正恩估算無法獲得強權背書，自然也就不會南進軍事冒險自討沒趣。

此外亦要指出，韓國政壇動盪爆發，當時美國已經選出新任總統川普，其就職後，政治權力交接與高層人事重新洗牌後，相關政策必然就會有所調整。依據川普總統首度執政時期，就對穩定朝鮮半島情勢表現出高度興趣，甚至願意與金正恩直接對話化解矛盾。

儘管最後雙方並未敲定協議，但對比民主黨執政拜登政府來說，川普政府捲土重來確實值得金正恩期待，此時朝鮮更不宜趁著韓國政局動盪藉機滋事。由於對於未來情勢發展抱持正面預判，先維護朝鮮半島情勢穩定，累積未來談判協商本錢，更是平壤保持低調真正原因。

最後就要指出，朝鮮半島未來情勢如何發展，其實真正主軸還是要看韓國與朝鮮雙方處理互動關係。從尹錫悅接替文在寅擔任總統後，韓國對朝鮮政策嚴重翻轉，尹錫悅積極經營對美與對日關係，擺明要對平壤採取強硬對抗路線；但是韓國政壇對於尹錫悅此種政策，卻未見得完全信服認同，同樣韓國社會對於此種升高對立政策，其實也未見得願意買單。

因此當尹錫悅面對政治危機，採取宣布戒嚴預備採取暴力箝制反對聲浪後，其實早就宣布本身未來政治事業死訊。朝鮮在能夠預見未來韓國政局發展極可能對其有利狀況下，更沒有必要在軍事上盲目衝動，升高朝鮮半島緊張情勢，糊里糊塗提供韓國政壇對朝鮮鷹派政治人物攻訐平壤可用彈藥。綜觀前述諸般因素，吾人就可理解為何北京、華盛頓與東京對於韓國政局動盪，都能夠沉穩應對，亦認為在此時朝鮮半島不至於發生軍事衝突真正原因。

尹錫悅 平壤

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