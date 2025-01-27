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聯合報社論／府院帶頭情勒：數字、謊言、該死的謊言

「以實力謀和平」 美新防長：聯印太盟友對抗中國大陸

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

中央社／ 墨西哥塔帕珠拉26日綜合外電報導

儘管美國總統川普部署增援部隊阻擋移民入境，並且取消所有庇護申請，週末期間仍有超過1000人的移民大篷車隊離開墨西哥南部，朝美國前進。

法新社報導，川普就職當天對墨西哥邊境增派1500名軍人執行巡邏任務，阻止所有無證移民入境，並且暫停庇護聽證與人道主義假釋等計畫。

他同時恢復首度執政時的「留在墨西哥」（Remainin Mexico）政策。這項政策要求移民在墨西哥等待他們的美國移民申請結果出爐。

儘管邊境移民流入情況自從川普重返白宮以來已然顯著放緩，昨天晚間離開墨西哥南部的一些民眾表示，打定主意要去碰碰運氣。

37歲委內瑞拉男性阿維羅（Anibal Jose Arvelo）告訴法新社：「我們已經決定前往邊境一探究竟，我們仍然希望能夠入境美國。」

也有人說，因為在墨西哥南部缺乏機會而離開。

25歲委內瑞拉男性艾維拉（Omar Avila）說：「情勢艱難，在塔帕珠拉（Tapachula）沒有工作機會。」墨西哥南部邊境城市塔帕珠拉毗鄰瓜地馬拉。

墨西哥 移民 美國

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