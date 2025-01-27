繼墨西哥後 哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落

中央社／ 華盛頓／波哥大26日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。（美聯社資料照）
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。（美聯社資料照）

一名美國官員表示，哥倫比亞今天拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，成為至少第2個拒絕讓執行驅逐移民任務美國軍用飛機降落的拉丁美洲國家。

路透社報導，美國總統川普上任後兌現競選承諾，展開大模掃蕩移民行動。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）譴責這項作法，認為移民被當成罪犯對待。他在社群平台X上發文說，哥倫比亞歡迎遭到驅逐的移民搭乘民航機回國，強調他們應該受到尊重和尊嚴對待。

繼墨西哥上週拒絕讓搭載移民的一架美國軍機降落後，哥倫比亞也作出相同決定。

裴卓發文稱：「美國不可以把哥倫比亞移民當作罪犯對待。」他並表示，哥倫比亞境內也有1萬5660名美國人不具合法居留身分。

川普政府開始動員展開驅逐行動，引發拉丁美洲不滿聲浪日益高漲。

巴西，由於美方以商業航班執行遣返作業時，對該國移民戴上手銬，巴西外交部昨晚發聲明譴責這種「侮辱性待遇」。當地報導指出，飛機降落後，也有人通報飛行期間受到不當對待。

該架飛機搭載88名巴西人、16名美國安全人員和8名機組人員，昨天原定飛抵巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）好景市（Belo Horizonte），後因技術問題而改降亞馬遜州（Amazonas）首府瑪瑙斯（Manaus）。

飛機降落後，巴西官員下令解開機上乘客的手銬；總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）下令空軍派飛機將乘客送往最終目的地。

巴西聯邦警方指出，那是今年第2架從美國搭載遭到遣返巴西無證移民的航班，也是川普就職以來第一架。

巴西 移民 美國

延伸閱讀

高盛：美企未來幾年恐須規避2,500億美元的關稅

後悔？川普表態考慮重新加入WHO 譚德塞內部信曝：美國退群加劇財務困難

川普斷「走線」路…大陸民眾仍要「潤」！改往日本、大馬等

長照外配3／台年輕人沒意願 新住民想當照服員卻遇難題

相關新聞

美新防長：聯印太盟友抗中

美國新任國防部長赫塞斯廿五日宣誓就職，當天就發聲明給美軍官兵，矢言推動總統川普「以實力謀和平」的使命。他提出三大優先目標...

繼墨西哥後 哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落

一名美國官員表示，哥倫比亞今天拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，成為至少第2個拒絕讓執行驅逐移民任務美國軍用飛機降...

挺德極右派 馬斯克再涉納粹爭議

美國科技富豪馬斯克廿五日以視訊方式參與德國極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）造勢活動，又一次表態力挺AfD以及德國提前...

菲船闖南沙鐵線礁 遭陸海警驅離

中國大陸與菲律賓南海衝突再起，大陸指控菲船於廿四日侵闖南沙群島「鐵線礁」附近海域，聲稱依法攔阻管制、警告驅離，昨天並公開...

近80%受訪者不滿！法國民調曝馬克宏聲望探新低 最挺他2族群支持率下滑

法新社報導，26日公布的一份民調顯示，法國總統馬克宏支持度下滑到自2017年大選以來新低。法國民調機構「公眾輿論研究所」...

白俄現任總統料再度當選 反對派領袖批「鬧劇」…魯卡申柯否認兒子接班

白俄羅斯今天舉行總統大選，掌權超過30年的現任總統魯卡申柯預料將再度當選。反對派領袖季哈諾夫斯卡婭批評選舉為「鬧劇」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。