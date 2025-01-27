白俄羅斯大選 出口民調：總統魯卡申柯得票率87.6%
白俄羅斯國營電視台公布出口民調顯示，自從1994年執政至今的獨裁總統魯卡申柯贏得今天的總統大選。歐洲聯盟痛批其實沒有競爭的這場選舉是「騙局」。
法新社報導，這項出口民調結果顯示，與俄羅斯結盟的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在這場大選中以87.6%得票率贏得連續第7個任期。所有足以影響他繼續執政的對手要不被關、要不流亡海外。
路透社報導，今天大選有690萬名合格選民，選舉委員會指出，投票率為81.5%。
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