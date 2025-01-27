白俄羅斯大選 出口民調：總統魯卡申柯得票率87.6%

中央社／ 明斯克26日綜合外電報導

白俄羅斯國營電視台公布出口民調顯示，自從1994年執政至今的獨裁總統魯卡申柯贏得今天的總統大選。歐洲聯盟痛批其實沒有競爭的這場選舉是「騙局」。

法新社報導，這項出口民調結果顯示，與俄羅斯結盟的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在這場大選中以87.6%得票率贏得連續第7個任期。所有足以影響他繼續執政的對手要不被關、要不流亡海外。

路透社報導，今天大選有690萬名合格選民，選舉委員會指出，投票率為81.5%。

大選 白俄羅斯

延伸閱讀

柯建銘指翁曉玲「數學不如小學生」 白委酸：可能是同班同學

修憲罷總統？柯建銘酸「數學比小學生差」 翁曉玲：把民進黨也算進來了

兌現競選承諾 川普訪賭城：小費將完全不課稅

翁曉玲拋修憲罷總統 柯建銘酸可笑：數學不如小學生

相關新聞

美新防長：聯印太盟友抗中

美國新任國防部長赫塞斯廿五日宣誓就職，當天就發聲明給美軍官兵，矢言推動總統川普「以實力謀和平」的使命。他提出三大優先目標...

繼墨西哥後 哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落

一名美國官員表示，哥倫比亞今天拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，成為至少第2個拒絕讓執行驅逐移民任務美國軍用飛機降...

挺德極右派 馬斯克再涉納粹爭議

美國科技富豪馬斯克廿五日以視訊方式參與德國極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）造勢活動，又一次表態力挺AfD以及德國提前...

菲船闖南沙鐵線礁 遭陸海警驅離

中國大陸與菲律賓南海衝突再起，大陸指控菲船於廿四日侵闖南沙群島「鐵線礁」附近海域，聲稱依法攔阻管制、警告驅離，昨天並公開...

近80%受訪者不滿！法國民調曝馬克宏聲望探新低 最挺他2族群支持率下滑

法新社報導，26日公布的一份民調顯示，法國總統馬克宏支持度下滑到自2017年大選以來新低。法國民調機構「公眾輿論研究所」...

白俄現任總統料再度當選 反對派領袖批「鬧劇」…魯卡申柯否認兒子接班

白俄羅斯今天舉行總統大選，掌權超過30年的現任總統魯卡申柯預料將再度當選。反對派領袖季哈諾夫斯卡婭批評選舉為「鬧劇」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。