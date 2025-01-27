美新防長：聯印太盟友抗中

美國新任國防部長赫塞斯廿五日宣誓就職，當天就發聲明給美軍官兵，矢言推動總統川普「以實力謀和平」的使命。他提出三大優先目標，其一是重建嚇阻力，並與印太盟友合作，對抗中國大陸與日俱增的軍事威脅。

四十四歲的赫塞斯在緊鄰白宮的艾森豪行政辦公大樓宣誓，由副總統范斯監誓。赫塞斯致詞時除了提及前述三大目標，還強調美國「雖不想發動戰爭，但如果有必要，就會以壓倒性的武力打倒敵人」。

紐約時報及美國國會山莊報廿五日報導，其餘目標是重振「戰士精神」並恢復各界對美軍的信賴，以及強化美國國防工業基礎，簡化軍方採購新武器的繁複流程。美軍也將支持川普「負責任地結束戰爭」的優先要務；這應是指俄烏戰爭和中東衝突。赫塞斯也說，前述目標均將以殺傷力、用人唯才、問責制度、標準與備戰為重點。

川普提名赫塞斯出任防長的人事案，廿四日在聯邦參議院以一票之差驚險過關。參院前共和黨領袖麥康諾等三位同黨議員投下反對票。麥康諾廿四日直言赫塞斯缺乏戰略眼光及遠見，也沒向參院詳細論述他對如何捍衛台灣或菲律賓免於中國攻擊的實際觀察，甚至連他對美國究竟該不該協防台菲的看法，議員也不清楚。

有關台海軍力平衡現況及美國對台軍援優先順序，赫塞斯曾在六日提交參院軍事委員會的書面答詢提到，美國可藉由維持支持台海和平穩定的長期政策協助防止誤判；至於美國是否應在中國入侵時出兵協防台灣，赫塞斯則表示，美國目前維持的長期承諾已在台灣關係法、美中三項聯合公報和對台六項保證中概述。

赫塞斯說，美中兩軍對話在減少誤判與錯誤解讀上能發揮作用，「不過意圖的部分，恐無法透過對話正確傳達」。他表明中共是美國當前最重大的安全挑戰。

赫塞斯的人事任命案是在同意、反對各五十票下，靠副總統兼參院議長范斯的關鍵票打破僵局。麥康諾投反對票令人意外，共和黨籍參議員穆考斯基和柯林斯投反對票則在意料中。此前參院對赫塞斯的聽證會仔細檢視並激辯他有無領導美國政府此一重要部會的能力，他既欠缺管理大型組織的經驗、其人品以及對女性參戰的看法也被嚴重質疑。

赫塞斯人事案低空飛過後，川普不久就在其自創社群媒體「真實社群」發文恭喜，寫道赫塞斯「將成為很棒的國防部長」。赫塞斯則感謝川普、范斯及五十位沒跑票的共和黨籍參議員支持。

赫塞斯承諾為五角大廈帶來重大變革，除了將推動美國軍事改革和國際安全戰略，並將因應中國在內的全球安全挑戰。