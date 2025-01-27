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挺德極右派 馬斯克再涉納粹爭議

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
美國科技富豪馬斯克廿五日以視訊方式參與德國另類選擇黨的選舉造勢，他氣味相投的發言讓現場支持者嗨翻天。（法新社）
美國科技富豪馬斯克廿五日以視訊方式參與德國另類選擇黨的選舉造勢，他氣味相投的發言讓現場支持者嗨翻天。（法新社）

美國科技富豪馬斯克廿五日以視訊方式參與德國極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）造勢活動，又一次表態力挺AfD以及德國提前在二月舉行聯邦議院（下院）大選，並暗示德國選民應「擺脫對過去的罪惡感」。美媒Politico同日報導稱，這話似乎意指納粹德國的「黑歷史」。

AfD廿五日在德東的哈雷市舉行選舉造勢，黨魁韋德爾在現場連線馬斯克。馬斯克比喻，「孩子不該因為父母，更別說因為曾祖父母的罪行感到罪惡」。馬斯克近來毫不掩飾對AfD的支持，上次是九日在其社群媒體Ｘ直播和韋德爾對談。

馬斯克廿五日也在視訊時盛讚AfD是「德國最好的希望」並呼籲「保護德國文化與德國人民」。他對現場四千五百名AfD支持者說，「為德國文化及德國價值感到自豪是件好事，別在某種削弱一切的多元文化中迷失」。

馬斯克去年十二月首次表明對AfD的支持後，被西方主流社會批評，包括德國副總理哈柏克在內的領袖均認為，馬斯克力挺AfD，正削弱歐洲。馬斯克當時在Ｘ寫道，「唯有AfD能救德國」，同月德媒「周日世界報」刊出其投書，他主張AfD是德國「最後的希望火光」。

德國政府發言人霍夫曼去年十二月卅日直言，馬斯克在Ｘ發文又投書媒體，顯示他的確試圖影響德國大選。馬斯克廿日在美國總統川普就職典禮行疑似「納粹禮」的致敬手勢也引發爭議，加拿大卑詩省「北溫哥華區」當局翌日就宣布停用其Ｘ帳號，馬斯克則反駁是抹黑。

AfD和川普及馬斯克的政見相近，皆反移民、否認全球氣候變遷、反性別政治與反監管，也反對建制派及主流媒體。AfD在英國民調機構輿觀一月上旬發布的調查中，支持率已達二成一，雖暫居第二位，但已創該黨新高，落後基民黨八個百分點。惟包含基民黨在內的德國主要政黨都已表態不會在大選後找AfD組聯合內閣。

全德約有六十個城鎮廿五日則湧現反AfD的集會，規模最大的在首都柏林與德西大城科隆，警方將參與的群眾人數各上修至三點五萬及四萬人。柏林示威抗議的主辦單位指稱有十萬人參與，群眾當晚在柏林地標布蘭登堡大門前，用手機組成「民主光海」並揮舞寫著「抵抗」、「納粹滾蛋」和「AfD才不是另類選擇」等自製標語。

德國 都柏林 馬斯克

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