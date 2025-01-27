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菲船闖南沙鐵線礁 遭陸海警驅離

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國大陸與菲律賓南海衝突再起，大陸指控菲船於廿四日侵闖南沙群島「鐵線礁」附近海域，聲稱依法攔阻管制、警告驅離，昨天並公開當時的現場畫面。菲方則反控大陸海警船對其採取侵略性舉動，中方直升機還在船隻上空以不安全的高度盤旋。

大陸海警通報，廿四日依法對兩艘侵闖南沙群島鐵線礁附近海域的菲律賓船隻警告驅離。央視昨進一步公開現場畫面，再控菲國船隻從大陸海警船前方高速「橫穿」而過。

央視昨在社群上以「現場證據」形容這段影片。央視旗下「玉淵譚天」也在微博刊登兩則文章，一則附上兩張標註圖示的圖片，備註：「（大陸海警）四二○二艦艦載艇攔阻菲小船登鐵線礁」，另一張指「菲公務船三○○三從（大陸海警船）四一○六艦艏駛過，干擾正常航行作業」。

另一則文章則公布一段影片，內容顯示大陸海警如何攔截菲律賓船隻，並指控菲三○○四號船企圖以艦首「衝撞」大陸海警四一○六艦，以及菲船吊放小艇企圖登礁，被大陸海警四二○二艦艦載艇攔阻。

大陸海警局發言人劉德軍廿五日稱，廿四日，菲律賓三○○三號和三○○四號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集，大陸海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。

同日，菲律賓海岸防衛隊發聲明指，兩艘菲律賓漁業局船隻在前往南海中業島附近的鐵線礁採集沙子樣本途中，遭遇三艘大陸海警船「侵略性動作」，漁業局派出兩艘剛性充氣艇用於載運人員前往鐵線礁，遭到中方派出四艘小船「騷擾」。

菲方還指控，一架中方海軍直升機也在船隻上空以「不安全高度」盤旋。聲明表示，由於中方海上部隊持續騷擾、漠視安全，調查作業已暫停。

鐵線礁是中菲主權爭議島嶼之一，位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由三個珊瑚礁組成，距離菲律賓實際控制的中業島僅約二點五海里。

南沙群島 央視 菲律賓

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