近80%受訪者不滿！法國民調曝馬克宏聲望探新低 最挺他2族群支持率下滑

法新社報導，26日公布的一份民調顯示，法國總統馬克宏支持度下滑到自2017年大選以來新低。法國民調機構「公眾輿論研究所」（Ifop）在法國周日報「星期日報」（Journal du Dimanche）發表民調顯示，僅21%的受訪者滿意馬克宏的執政表現，對馬克宏感到不滿和非常不滿的受訪者共約79%。

Ifop在15日至23日線上進行這份民調，訪問共2001名18歲以上法國人。結果略低於馬克宏11月支持率22%，也比2019年「黃背心」運動期間還低。當時幾乎每周都會舉行反馬克宏抗議，持續超過一年。

法新社指出，最令人憂心的是，自去年12月的民調公布後，馬克宏的長者和領取年金者支持率下滑約10個百分點，這些族群通常是他的支持者。

馬克宏在2024年巴黎奧運前宣布解散國會，但國會選舉結果的不確定性導致法國從此陷入政治危機，他的支持率再度暴跌。