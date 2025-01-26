比例驟升！UN：前獨裁總統阿塞德垮台後 近3成敘利亞難民盼返國

聯合國（UN）難民事務高級專員格蘭迪表示，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德的獨裁統治遭推翻後，數以百萬計棲身在中東國家的敘利亞難民中，有近3成希望在未來1年內返回家園，而去年這一比例幾為零。

路透社報導，這項轉變是根據聯合國本月所做的評估，這項評估是在伊斯蘭主義團體領導的反抗軍推翻巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）、使敘利亞長達13年的內戰戛然而止的數週後進行。這場內戰引發了現代歷史上規模最大的難民危機之一。

格蘭迪（Filippo Grandi）與敘利亞新政府會談後，在敘利亞首都大馬士革（Damascus）告訴一小群記者：「經過多年下降，我們終於看到情況有所改變。」

格蘭迪說道，希望返回家園的敘利亞人「曾一度接近零，但在短短幾週內已接近30%」。他表示：「我認為這是一個非常重要的訊息，必須被傾聽並採取行動。」

格蘭迪指出，自巴夏爾．阿塞德政權垮台以來，已有約20萬敘利亞難民回國。此外，由於去年9月及10月的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列衝突，還有約30萬難民從黎巴嫩返回敘利亞，其中大部分人據信已留下來。

敘利亞新政府的主要目標之一，是讓約600萬流亡海外的敘利亞人，以及數以百萬計國內流離失所者重返家園。

然而，內戰使許多主要城市的大部分區域成為廢墟、公共服務老舊不堪，大多數民眾生活於貧困之中。而且敘利亞仍受到嚴厲的西方制裁影響，其正式經濟已與全球斷絕。

格蘭迪說，為了幫助敘利亞難民返回家園，聯合國機構正以現金提供交通津貼，並將協助提供食物以及修復部分毀損的房舍。許多敘利亞難民必須變賣所有財產來支付旅費返鄉。