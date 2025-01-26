又干預德國選舉！馬斯克視訊參與選項黨競選啟動儀式

距離德國聯邦大選僅剩一個月的時間（2月23日），美國億萬富翁馬斯克再度干預德國選舉。昨天（1月25日）他以視訊連線方式參加了德國極右翼政黨選項黨（AfD）在德國東部城市哈勒（Halle）舉行的競選啟動儀式。選項黨首席候選人魏德爾（Alice Weidel）發表演講前，馬斯克發表了短暫講話，稱德國選項黨是德國的「最大希望」，並鼓勵德國人民「為身為德國人而感到自豪」。

馬斯克說：「我認為，我們對過去的負罪感關注得太多了，我們需要走出過去的陰影。孩子們不應該為他們父母甚至曾祖父母的罪行感到內疚。」

他在不足5分鐘的講話中批評德國受到「來自布魯塞爾的過度官僚主義」困擾，並表達了對德國選項黨的支持：「我非常希望選項黨取得好成績，也希望魏德爾成為總理。」

他在結束演講前豎起了大拇指。現場爆發出歡呼聲。

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魏德爾在隨後的發言中感謝馬斯克，並表達了對美國在其親密盟友川普總統領導下的最美好祝願。她還引用了川普的口號：「讓德國再次偉大！」

馬斯克此前利用其社交媒體平台X多次干預德國選舉活動，引發了外界的廣泛批評。批評者指責他試圖通過其影響力干涉選舉結果。

馬斯克此前稱德國選項黨是「唯一能夠拯救德國的政黨」，並在本月早些時候通過X平台與魏德爾進行了直播對話。

目前，民調顯示聯盟黨（基民盟/基社盟）的支持率領先，德國選項黨位居第二。

德國安全部門已將選項黨列為疑似右翼極端組織，這使得情報機構能夠通過監控和線人持續關注其活動，特別是在選舉前夕。

當天的競選活動引發了大規模抗議。據警方稱，約有9100名抗議者在哈勒市參與游行示威。為確保競選活動和抗議活動的安全進行，警方共部署了約1000名警力現場維持秩序。

（德新社）

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