快速支援部隊襲擊蘇丹醫院釀逾70死 世衛籲停止攻擊醫療設施

蘇丹北達佛州（North Darfur）一家醫院昨天遭無人機襲擊，釀成70多人死亡、數十人受傷，世界衛生組織（WHO）秘書長今天呼籲停止攻擊蘇丹醫護人員和醫療設施。

路透社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群平台X上發文表示：「作為（北達佛州首府）法舍（El-Fasher）唯一一家正常運作的醫院，沙烏地產科教學醫院（Saudi Teaching Maternal Hospital）提供的服務包括婦產科、內科、外科和兒科，以及營養穩定中心。」

譚德塞說：「我們持續呼籲停止對蘇丹醫療機構的一切攻擊，並允許相關人員安全無阻礙地進入，以迅速恢復受損的設施。」

達佛地區政府主席米納威（Mini Minnawi）在X平台表示，「快速支援部隊」（RSF）的一架無人機襲擊北達佛州首府這家醫院急診室，造成患者死亡，其中包括婦女和兒童。

2023年4月，「快速支援部隊」和蘇丹政府軍在兩軍整合上意見不和，雙方爆發衝突，迄今已導致數萬人喪命，數百萬人流離失所，半數人口面臨饑荒。

這場衝突引發一連串由種族主義驅動的暴力事件，主要歸咎於「快速支援部隊」，使蘇丹陷入人道危機。

「快速支援部隊」與蘇丹聯合部隊近日在法舍爆發激烈衝突，蘇丹聯合部隊包括政府軍、武裝組織、警察和地方防衛部隊。