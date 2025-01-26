海警船航行釣島周邊天數創紀錄 日本增大型船因應
日本海上保安廳鑒於中國海警船去年有創紀錄的355天航行在釣魚台列嶼周邊海域，及發現海警船上全數搭載疑似機砲物體，將增加投入大型巡邏船等持續強化警備。
日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳表示，中國海警船2024年有355天航行在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）海域外側鄰接區，較2023年增加3天創統計史新高紀錄。
海上保安廳也發現，從去年6月後，可以看到所有的海警船上都搭載疑似機砲的物體。
航行在釣魚台列嶼周邊海域的海警船幾乎都是4艘編組，相關人士透露，去年12月6日首度確認4艘海警船上全數配備大型76砲。
基於這些狀況，海上保安廳今後將持續推動強化警備作為，包括增加15艘大型巡邏船，在2029年度前達到總數91艘水準等。
海上保安廳長官瀨口良夫日前在例行記者會上說，雖然是無法預料的嚴峻狀況，但海上保安廳會跟相關部會合作冷靜因應。
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