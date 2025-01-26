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哪些國家出生即公民？台日採「非完全血統主義 」全球各國規定一次看

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
世界人口綜述追蹤各國公民權規定，圖中綠色為實施出生公民權國家，紅色為實施部分出生公民權限制國家。圖／截自World Population Review官網
世界人口綜述追蹤各國公民權規定，圖中綠色為實施出生公民權國家，紅色為實施部分出生公民權限制國家。圖／截自World Population Review官網

美國總統川普上任即發布行政命令，取消在美出生公民權，試圖藉此推翻這項源自19世紀的原則。政治新聞網Axios引述世界人口綜述（World Population Review）調查指出，目前全球約有35個國家實施出生公民權，主要是北美或南美國家，而台灣、日本、英國與法國等國家則採有限制的出生公民權。

根據世界人口綜述，幾乎每個提供出生公民權的國家都位於北美或南美。許多學者認為這源於殖民時代，當時歐洲國家渴望在「新世界」定居，便制定更寬鬆且對移民友好的公民政策。而出生公民權通常至少有一個例外，即在一個國家工作的外國大使或其他外交官的子女經常被排除在外。

另外，有些國家採取有限制的出生公民權，以台灣為例，規定出生時父母為公民、父母不可考或無國籍，則為中國民國國民。

其他國家，比如日本，規定父母不可考或無國籍則視為日本籍；英國規定需父或母為公民、合法居留，或者兒童居住滿10年；在法國，若父母之一為公民或出生於法國，則子女可獲得法國公民身份，或者在年滿18歲時，自11歲起已在法國居住至少5年，亦可獲得公民身分。

相較於出生公民權，世上幾乎所有其他國家都以血統主義為主，即父母之一或父母雙方都是公民，便授予公民身分。

另外，Axios引述紐約時報指出，近幾十年來，英國、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭和印度普遍限制或廢除出生公民權。

目前採取出生公民權的國家如下：安地卡及巴布達、阿根廷、巴貝多、貝里斯、玻利維亞、巴西、加拿大、查德、智利、哥斯哥斯大黎加巴、厄瓜多、薩爾瓦多、斐濟、格瑞那達、瓜地馬拉、蓋亞那、多明尼加、宏都拉斯、牙買加、賴索托、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森國、坦尚尼亞、千里達及托巴哥、圖瓦盧、美國、烏拉圭和委內瑞拉。

有所限制的國家則包含印度、巴基斯坦、日本、埃及、伊朗、德國、泰國、英國、法國、南非、義大利、哥倫比亞、蘇丹、西班牙、摩洛哥、烏克蘭、馬來西亞、澳洲、台灣、荷蘭、柬埔寨、突尼西亞、比利時、瑞典、葡萄牙、希臘、以色列、香港、芬蘭、愛爾蘭、紐西蘭、蒙古、納米比亞、巴林、塞普勒斯、澳門、盧森堡、馬爾他和聖多美普林西比。

澳門與香港作為中國的特別行政區，國籍限制較為複雜。

國籍 巴拿馬 法國 父母 移民 美國

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