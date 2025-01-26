川普若要俄烏停戰 澤倫斯基：基輔參與談判是關鍵

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國總統川普必須讓基輔參與相關談判，才有望實現結束俄烏戰爭的承諾，但目前仍不清楚可能達成的協議條件，因為俄羅斯總統普亭無意結束戰爭。

路透社報導，20日就任美國總統的川普曾於競選期間允諾，將在入主白宮的24小時內結束俄烏戰爭，但未透露具體作法。川普的幕僚後來又暗示，促成停戰可能得耗時數月時間。

烏克蘭為了避免在未經參與的情況下，由其他強國決定其命運。基輔當局表示，正設法安排澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普會面。

澤倫斯基和來訪的盟友摩爾多瓦總統桑杜（MaiaSandu）接受媒體聯訪時表示，除非川普讓烏克蘭參與相關談判，否則難以結束這場戰爭。

澤倫斯基也說，他認為未來在和平談判裡，歐洲盟友也應參與其中，「至於談判相關安排應該是：烏克蘭，我非常希望烏克蘭會在場，還有美國、歐洲和俄羅斯…是的，我真心希望歐洲能參與，因為我們即將成為歐洲聯盟（EU）成員國」。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭的幾天後，烏克蘭和摩爾多瓦均申請加入歐盟。

澤倫斯基在今晚播出的專訪中表示，隨俄烏戰爭將於2月邁入第3個年頭，他相信川普真心想見到戰爭結束，「目前，我們並不知道會如何進行，因為我們未獲悉細節」。

澤倫斯基說：「我認為總統川普本人也不清楚所有細節，因為很多事情取決於我們能達成哪種形式的公正與和平，以及普亭（Vladimir Putin）原則上是否願意停止這場戰爭，而我認為他並不願意。」