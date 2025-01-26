快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

川普若要俄烏停戰 澤倫斯基：基輔參與談判是關鍵

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國總統川普必須讓基輔參與相關談判，才有望實現結束俄烏戰爭的承諾，但目前仍不清楚可能達成的協議條件，因為俄羅斯總統普亭無意結束戰爭。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國總統川普必須讓基輔參與相關談判，才有望實現結束俄烏戰爭的承諾，但目前仍不清楚可能達成的協議條件，因為俄羅斯總統普亭無意結束戰爭。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國總統川普必須讓基輔參與相關談判，才有望實現結束俄烏戰爭的承諾，但目前仍不清楚可能達成的協議條件，因為俄羅斯總統普亭無意結束戰爭。

路透社報導，20日就任美國總統的川普曾於競選期間允諾，將在入主白宮的24小時內結束俄烏戰爭，但未透露具體作法。川普的幕僚後來又暗示，促成停戰可能得耗時數月時間。

烏克蘭為了避免在未經參與的情況下，由其他強國決定其命運。基輔當局表示，正設法安排澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普會面。

澤倫斯基和來訪的盟友摩爾多瓦總統桑杜（MaiaSandu）接受媒體聯訪時表示，除非川普讓烏克蘭參與相關談判，否則難以結束這場戰爭。

澤倫斯基也說，他認為未來在和平談判裡，歐洲盟友也應參與其中，「至於談判相關安排應該是：烏克蘭，我非常希望烏克蘭會在場，還有美國、歐洲和俄羅斯…是的，我真心希望歐洲能參與，因為我們即將成為歐洲聯盟（EU）成員國」。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭的幾天後，烏克蘭和摩爾多瓦均申請加入歐盟。

澤倫斯基在今晚播出的專訪中表示，隨俄烏戰爭將於2月邁入第3個年頭，他相信川普真心想見到戰爭結束，「目前，我們並不知道會如何進行，因為我們未獲悉細節」。

澤倫斯基說：「我認為總統川普本人也不清楚所有細節，因為很多事情取決於我們能達成哪種形式的公正與和平，以及普亭（Vladimir Putin）原則上是否願意停止這場戰爭，而我認為他並不願意。」

俄烏戰爭 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

川普反悔了？鬆口1前提重返世界衛生組織

川普震撼性發言 國際油價嚇跌

川普 關稅雷大雨小…美元重挫

放有薪假？川普結束多元包容政策 開始解僱DEI員工

相關新聞

哪些國家出生即公民？台日採「非完全血統主義 」全球各國規定一次看

美國總統川普上任即發布行政命令，取消在美出生公民權，試圖藉此推翻這項源自19世紀的原則。政治新聞網Axios引述世界人口...

川普若要俄烏停戰 澤倫斯基：基輔參與談判是關鍵

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國總統川普必須讓基輔參與相關談判，才有望實現結束俄烏戰爭的承諾，但目前仍不清楚可能達成的協...

日本長野站前3人死傷事件 犯嫌遭逮後保持緘默

日本長野站前1月22日發生犯嫌持刀攻擊3人造成1死2傷事件，當地警方在案發第4天的今天宣布，已逮捕46歲無業男子矢口雄資...

麻疹、百日咳恐再流行 美不打疫苗爆意想不到的後果

美國去年百日咳感染數超過3萬2000例，創下10年來新高。僅是加州，去年1月至10月間就有2000人感染百日咳，另有超過60名4個月以下新生兒因此住院，有一人病歿。 疫苗接種率下降加上質疑疫苗的聲浪增加，專家擔心，麻疹、百日咳等疾病恐再度流行，而疫苗接種率下降，還帶來另一個意想不到的後果...

健康來得及／為自己定下新年健康目標 只需做5個小改變

新的一年，你是否下定決心要活得更健康？不妨參考醫學界專家帶來的5個簡單建議，像是改掉晚上睡覺前喝酒助眠的習慣，或調整一周用洗髮精洗頭的頻率。只要做出一些小改變，或許就能助你達成新一年的健康目標。

放下納粹歷史？馬斯克力挺德極右派另類選擇黨 高呼「擺脫罪惡感」

億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克25日連線極右派德國另類選擇黨（AfD）造勢活動，再度表態支持AfD與德國提前大選，且意有所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。