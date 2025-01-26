日本長野站前3人死傷事件 犯嫌遭逮後保持緘默

日本長野站前1月22日發生犯嫌持刀攻擊3人造成1死2傷事件，當地警方在案發第4天的今天宣布，已逮捕46歲無業男子矢口雄資。不過，犯嫌面對警詢保持緘默，做案動機不明。

日本共同社報導，這起持刀攻擊事件造成49歲男性上班族死亡、37歲男性上班族重傷，及46歲女性上班族輕傷。

搜查本部今天在長野中央警察署舉行記者會表示，研判犯嫌與3名被害人並無關係，而在事發前後都是徒步移動。

犯嫌獨居，在被警方拘捕時並未抵抗。不過，警方目前尚未尋獲做案用的利刃。

警方逮捕理由是犯嫌涉嫌在1月22日晚間8時5分左右，抱持殺意持利刃攻擊在公車站附近的女性背部。

日本放送協會（NHK）報導，兩名傷者曾向警方表示「不認識犯嫌」，因此警方研判是隨機攻擊事件，過去一段時間除公開在逃犯嫌畫面呼籲民眾提供資訊外，也透過監視器畫面調查犯嫌下落。

警方最後懷疑住在事發現場約3公里外的犯嫌涉案，今天上午派員前往犯嫌住處將其逮捕，但犯嫌面對警方調查始終保持緘默。