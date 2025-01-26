快訊

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

爸爸失聯11天遺體尋獲 林葉亭確認身分當場崩潰

0050降費用後跟006208該選誰？ 達人列10點比較：整體兩者差別不大！

伊歐玟風暴來襲 愛爾蘭等地區數十萬戶無電可用

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

風暴伊歐玟（Storm Eowyn）從大西洋高速來襲，愛爾蘭、北愛爾蘭和蘇格蘭數十萬戶家庭和企業今晚仍無電可用，緊急應變人員正在努力恢復供電。

法新社報導，英國氣象局今天表示，這可能是至少10年來襲擊英國的「最強風暴」。伊歐玟昨天來勢洶洶，造成1人死亡、航班停飛，學校也停課。

愛爾蘭則遭遇了有史以來最強陣風，兩國週末準備迎接進一步潛在破壞性天氣。

英國氣象局和愛爾蘭氣象局相繼發布新警告，雪、冰、風和雨將會在明後兩天席捲這個地區。

隨著清理工作持續進行，愛爾蘭電網營運商ESBNetworks表示，截至今晚，已為36萬6000戶家庭、農場和企業恢復供電，但仍有40萬2000戶無電可用。

電力供應商NIE Networks說，截至傍晚，北愛爾蘭仍有約14萬戶家庭斷電。

蘇格蘭今天深夜仍有約3萬5000棟房屋停電。蘇格蘭政府表示，公路、鐵路、航班和渡輪等交通受阻。

英國政府表示，英國首相施凱爾（Keir Starmer）已與北愛爾蘭領導人及蘇格蘭首席大臣史文尼（JohnSwinney）通話，討論能夠提供哪些進一步支持。

史文尼警告蘇格蘭民眾，「應為持續的干擾做好準備」，因為預計冬季天氣將持續到下週。

愛爾蘭 英國 蘇格蘭

延伸閱讀

明起寒流南下氣溫驟降又轉濕冷 除夕清晨北台灣下探7度

俄間諜船再度現蹤 英國海軍變更交戰規則強化監偵

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

用性換工時的有毒職場：英國麥當勞MeToo風暴一年後，700名受害者集體控訴

相關新聞

日本長野站前3人死傷事件 犯嫌遭逮後保持緘默

日本長野站前1月22日發生犯嫌持刀攻擊3人造成1死2傷事件，當地警方在案發第4天的今天宣布，已逮捕46歲無業男子矢口雄資...

麻疹、百日咳恐再流行 美不打疫苗爆意想不到的後果

美國去年百日咳感染數超過3萬2000例，創下10年來新高。僅是加州，去年1月至10月間就有2000人感染百日咳，另有超過60名4個月以下新生兒因此住院，有一人病歿。 疫苗接種率下降加上質疑疫苗的聲浪增加，專家擔心，麻疹、百日咳等疾病恐再度流行，而疫苗接種率下降，還帶來另一個意想不到的後果...

健康來得及／為自己定下新年健康目標 只需做5個小改變

新的一年，你是否下定決心要活得更健康？不妨參考醫學界專家帶來的5個簡單建議，像是改掉晚上睡覺前喝酒助眠的習慣，或調整一周用洗髮精洗頭的頻率。只要做出一些小改變，或許就能助你達成新一年的健康目標。

放下納粹歷史？馬斯克力挺德極右派另類選擇黨 高呼「擺脫罪惡感」

億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克25日連線極右派德國另類選擇黨（AfD）造勢活動，再度表態支持AfD與德國提前大選，且意有所...

北韓試射戰略巡弋飛彈 誓言強硬回應美國

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射了海對地戰略巡弋飛彈，還說這些武器「精準」擊中目標

川普化的美國與全球權力新局 專訪吳玉山談台灣處境

不同於美國傳統外交的結盟策略，以及前總統拜登強調多元民主之意識形態，新任美國總統川普一再向全世界宣告國家利益至上、將不計代價實現「讓美國再次偉大」（MAGA）的終極目標。這場在後全球化時代中崛起的民粹主義新政潮，不僅挑戰舊有全球合作秩序、震盪自由主義核心理念，日益加劇的地緣政治競爭更將新冷戰推向零和博弈境地，位處風口浪尖的台灣該如何避免淪為犧牲品？聯合報副總編輯郭崇倫專訪中央研究院院士吳玉山，分析川普2.0對全球權力格局的影響。以下為第一人稱專訪：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。