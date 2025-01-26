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放下納粹歷史？馬斯克力挺德極右派另類選擇黨 高呼「擺脫罪惡感」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國億萬富豪馬斯克25日視訊出席德國另類選擇黨造勢發表演說。法新社
美國億萬富豪馬斯克25日視訊出席德國另類選擇黨造勢發表演說。法新社

億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克25日連線極右派德國另類選擇黨（AfD）造勢活動，再度表態支持AfD與德國提前大選，且意有所指向民眾喊話：「擺脫對過去的罪惡感」，向前邁進。

AfD日前在德國東部的哈雷（Halle）造勢，主席魏德爾（Alice Weidel）即時連線馬斯克發表演說。

馬斯克時隔短短兩周，再度表態對AfD的支持，稱這個黨是「德國最好的希望」，並呼籲「保護德國文化和德國人民」。

政治新聞網Politico報導，馬斯克表示：「孩子們不應為父母，更不用說曾祖父母的罪行感到罪惡。」這似乎是在暗指德國與納粹黨的歷史。

馬斯克補充，「為德國文化和德國價值感到自豪是件好事，而不要在某種削弱一切的多元文化中迷失」。現場4500名支持者聞言熱烈歡呼。

馬斯克去年12月首度表達對AfD的支持而遭受西方國家主流社會的強烈譴責，包含德國總理蕭茲在內的領袖都認為，馬斯克的支持「危及」歐洲民主。而馬斯克日前在美國總統川普的就職典禮上做出疑似「納粹禮」也引爆爭議。

德國 納粹 蕭茲 馬斯克

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