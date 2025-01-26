快訊

台南規模5.7「屬0121嘉義大埔餘震」氣象署：未來仍有規模5地震

黃仁勳一句話戳破量子電腦泡沫 但量子密碼將率先實現

iPhone 13 Pro換iPhone 16 Plus超有感！他大讚1功能變強大：提升超多

北韓試射戰略巡弋飛彈 誓言強硬回應美國

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射了海對地戰略巡弋飛彈，還說這些武器「精準」擊中目標。示意圖。法新社
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射了海對地戰略巡弋飛彈，還說這些武器「精準」擊中目標。示意圖。法新社

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射了海對地戰略巡弋飛彈，還說這些武器「精準」擊中目標。

北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩昨天監督試射時表示：「北韓人民軍的戰爭嚇阻手段正變得更加完善。」

根據報導，飛彈沿著橢圓形和8字形軌道飛行1500公里後精確擊中目標，並表示「未對鄰近國家安全造成影響」。

北韓中央通信社並未透露試射的地點。

這是美國總統川普20日重返白宮以來，北韓首次進行試射。在他就職前不久，北韓曾向海上發射數枚短程彈道飛彈

北韓中央通信社在另一篇報導中指出，北韓外交部誓言，只要美國「拒絕承認」平壤主權，就會採取「最強硬的反制措施」。

刊登在北韓中央通信社的北韓外交部聲明指出，南韓與美國之間的軍事聯盟和聯合演習，是導致該地區緊張局勢升級的原因。

美國總統川普在23日播出的訪談中表示，鑑於他與金正恩在川普第一任期內已建立工作關係，他計劃再次與金正恩聯繫，並稱金正恩是「聰明的傢伙」。

南北韓之間的關係處於多年來最低點，北韓去年發射一連串彈道飛彈，違反聯合國制裁。

北韓 彈道飛彈 美國

延伸閱讀

川普震撼性發言 國際油價嚇跌

川普 關稅雷大雨小…美元重挫

川普北卡視察 批FEMA救災牛步、官僚「考慮廢除」

「他喜歡我」川普稱將聯繫金正恩 南韓外交部：盼北韓重啟對話

相關新聞

放下納粹歷史？馬斯克力挺德極右派另類選擇黨 高呼「擺脫罪惡感」

億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克25日連線極右派德國另類選擇黨（AfD）造勢活動，再度表態支持AfD與德國提前大選，且意有所...

健康來得及／為自己定下新年健康目標 只需做5個小改變

新的一年，你是否下定決心要活得更健康？不妨參考醫學界專家帶來的5個簡單建議，像是改掉晚上睡覺前喝酒助眠的習慣，或調整一周用洗髮精洗頭的頻率。只要做出一些小改變，或許就能助你達成新一年的健康目標。

北韓試射戰略巡弋飛彈 誓言強硬回應美國

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射了海對地戰略巡弋飛彈，還說這些武器「精準」擊中目標

川普化的美國與全球權力新局 專訪吳玉山談台灣處境

不同於美國傳統外交的結盟策略，以及前總統拜登強調多元民主之意識形態，新任美國總統川普一再向全世界宣告國家利益至上、將不計代價實現「讓美國再次偉大」（MAGA）的終極目標。這場在後全球化時代中崛起的民粹主義新政潮，不僅挑戰舊有全球合作秩序、震盪自由主義核心理念，日益加劇的地緣政治競爭更將新冷戰推向零和博弈境地，位處風口浪尖的台灣該如何避免淪為犧牲品？聯合報副總編輯郭崇倫專訪中央研究院院士吳玉山，分析川普2.0對全球權力格局的影響。以下為第一人稱專訪：

烏克蘭末日？美國幾乎凍結所有對外援助 烏國恐面臨軍援「斷供」

基輔方面憂心忡忡：隨著川普入主白宮，此前拜登政府已經批准的援烏款項撥付也生出變數。美國國務院已遵照川普總統的行政令，暫時凍結幾乎所有對外援助90天。

人口紅利將耗盡？越南2024年生育率創新低 專家示警「變富前先變老」

2024年，越南的生育率跌至歷史最低水平，總生育率為平均每個婦女1.91個孩子。這已經是連續第三年總生育率低於讓人口總量保持穩定水平所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。