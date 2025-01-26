美國中情局：COVID-19更可能源於實驗室

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）發言人今天表示，根據中情局評估，比起誕生於自然環境，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「更可能」是源於實驗室。

路透社報導，中情局多年來一直表示，無法就COVID-19究竟是實驗室或自然環境產物一事做出結論。然而根據一名美國高階官員，在前美國總統拜登（Joe Biden）卸任前幾週，時任中情局局長伯恩斯（William Burns）要求局內分析人員與科學家做出明確判斷，並強調這場疫情具有重大歷史意義。

不過中情局指出，它對「COVID-19疫情起源與研究有關的可能性較高」這項評估「信心不高」（lowconfidence）。中情局還在聲明中提到，病毒源於實驗室或自然環境，這兩種情境仍都有可能。

中國駐華府大使館並未立即回應置評請求。北京當局曾說，實驗室外洩事件可能導致COVID-19疫情爆發的說法是無稽之談。

現任中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）日前獲美國聯邦參議院通過任命案後，他在接受布萊巴特新聞網（Breitbart）訪問時談到，他上任後優先要務之一，就是下令中情局對疫情起源做出公開評估。

他說：「這是我（上任）第一天要做的事。如你所知，我曾公開表示，我認為我們的情報、科學及常識都顯示COVID是源自武漢病毒研究所發生外洩。」

中情局 疫情 美國

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