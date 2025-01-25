烏克蘭末日？美國幾乎凍結所有對外援助 烏國恐面臨軍援「斷供」

（德國之聲中文網）基輔方面憂心忡忡：隨著川普入主白宮，此前拜登政府已經批准的援烏款項撥付也生出變數。美國國務院已遵照川普總統的行政令，暫時凍結幾乎所有對外援助90天。

根據法新社援引的一份國務院內部文件，任何新的對外援助撥款或者延期建議都必須經過「符合共和黨議程」的審核和批准，否則不會再撥付新的款項。

美國是至今對烏克蘭提供援助最多的國家。自從俄羅斯開始入侵烏克蘭，在拜登執政期間，基輔從美國那裡獲得了大量價值不菲的武器援助。去年春天，美國國會批准了總價值610億美元的援烏計劃。這其中大部分款項都已經在拜登任期結束之前支出，但還有一些剩餘款項尚未撥付。

只有以色列和埃及是例外

新上任的美國國務卿盧比奧這份凍結援助命令只有兩個例外：美國對蘇丹和敘利亞等世界危機地區的緊急食品援助，以及對以色列和埃及的軍事援助——自從以哈戰爭爆發後，美國擴大了對這兩個國家的軍事援助規模。

從絕對數額來看，美國多年來一直都是全球最大的發展援助提供國。2023年，美國財政在發展援助領域的總開支超過640億美元。不過從發展援助佔本國經濟總量比例來看，一些歐洲國家尤其是北歐國家比美國做得更多。

德國防長：「那後天就是末日」

對於烏克蘭可能面臨的援助中斷局面，德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）發出了緊急警告。「如果我們明天停止對烏克蘭的支援，那麼後天就是烏克蘭的末日」，這位社民黨政治家表示，烏克蘭必須要在戰場上取得一定的優勢地位，這樣才有可能有朝一日與俄羅斯談判。

然而目前烏克蘭在東部頓巴斯地區正處於防守之勢。在頓涅茨克州城市韋利卡諾沃西爾卡與俄軍苦戰多時之後，如今烏軍在那裡已經面臨敗退危險。根據親烏克蘭政府的軍事情報平台Deep State報道，俄羅斯軍隊已經在該市中心地帶駐扎，並開始與烏軍殘余抵抗力量作戰。此前，莫斯科國防部也曾報告俄軍在該地區成功取得突破。

在戰爭爆發之前，韋利卡諾沃西爾卡是一座擁有5300名居民的小鎮。那裡是頓涅茨克戰線的最西南段，靠近與扎波羅熱州的邊界。

（德新社、法新社）

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