摩爾瓦多親歐總統訪烏克蘭 澤倫斯基籲終戰和談不可排除基輔
烏克蘭總統澤倫斯基25日會見來訪的摩爾多瓦親歐總統桑杜（Maia Sandu），會後澤倫斯基強調，任何有關結束烏克蘭戰爭的談判，烏克蘭都必須加入，這樣的會談才能產生有意義影響。
澤倫斯基還說，希望歐洲與美國能參與結束俄烏戰爭的談判。澤倫斯基先前表示，歐洲很難在沒有美國參與下單獨支持烏克蘭，懇請美歐雙方一同合作，「我想唯有美國與歐洲聯手，才能真正阻止普亭並挽救烏克蘭。」
桑杜則在社群媒體X上發文，「我要向烏克蘭及其民眾傳達訊息，他們的勇氣保障了我們的和平。我（與澤倫斯基）討論安全、能源、基礎設施、貿易與相互援助」。
由於俄國入侵烏克蘭，基輔決定停止俄國天然氣借道，俄國則於2025年1月1日起停止對聶斯特河左岸的摩爾多瓦暫停天然氣供應，讓摩爾多瓦轉向歐洲尋求能源供應，並稱俄國利用能源危機進行勒索，試圖威脅國家安全。
隨著桑杜尋求加入歐洲整合，俄國持續對該國施壓，桑杜除禁止與俄國有關聯的政黨，還禁止播放俄國國營媒體與連結俄國媒體網站。
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