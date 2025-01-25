德國愛國者防空系統部署波蘭 鞏固北約東翼防禦力量

德國國防部長佩斯托瑞斯日前表示，德國在波蘭東南部里茲索夫（Rzeszow）後勤中心部署2套愛國者防空系統，強化防禦能力。這些系統於今年1月8日開始運作，預計將駐紮6個月，接替先前由美國軍隊執行的相關任務。

根據波蘭通訊社（PAP）23日報導，這並非德國首次在波蘭部署愛國者防空系統。2023年1月至11月，德國曾派遣320名聯邦國防軍士兵，操作部署於距烏克蘭邊境僅33公里的札莫希奇（Zamosc）地區的愛國者系統。此行動起因於2022年底俄羅斯導彈襲擊波蘭村莊，造成2人死亡事件，旨在加強波蘭領空的安全防禦。

此外，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在與波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）會面時宣布，德國計劃在今年夏季部署歐洲戰鬥機，參與北約的空中警戒計畫，以進一步保護波羅的海國家的領空。

里茲索夫已成為烏克蘭戰爭中一個至關重要的後勤中心，負責西方軍事和人道主義援助的運輸和分配。德國此次的愛國者防空系統部署，旨在確保該地區穩定與安全，並進一步鞏固北約東翼的防禦力量。

愛國者防空系統被視為世界上最先進的防空技術之一，能夠有效應對敵方飛機、攔截空襲飛彈等威脅。這次部署彰顯德國對北約盟友的安全承諾，也顯示波蘭作為烏克蘭盟友的重要戰略地位。

此次德國與波蘭的合作行動，代表雙方在防衛領域的進一步深化，隨著俄烏戰爭持續，波蘭作為前線國家，肩負著重要的政治與軍事角色，而德國的支持則展現北約內部團結與協調。未來，東歐地區的防禦體系仍需加強，以應對潛在安全威脅。