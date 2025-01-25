人口紅利將耗盡？越南2024年生育率創新低 專家示警「變富前先變老」

（德國之聲中文網）2024年，越南的生育率跌至歷史最低水平，總生育率為平均每個婦女1.91個孩子。這已經是連續第三年總生育率低於讓人口總量保持穩定水平所需的2.1——而且這一趨勢與該國經濟蓬勃發展的現象並存。

越南目前總人口在1億左右徘徊。官方媒體越南通訊社（VNA）援引該國衛生部人口管理局副局長範武煌（Pham Vu Hoang）指出，到本世紀中葉這一人口數字可能會開始下降。

在城市化中心地帶，人們已經開始感受到影響。越南南部經濟重鎮胡志明市的生育率已經從2022年的1.39降低至2023年1.32，而2024年的水平應該更低。

為了應對這種情況，該市最近實施了鼓勵提高生育率的措施，包括為 35 歲以下育有兩名子女的婦女提供補助，並為低收入家庭提供產前和新生兒篩查的小額補助。他們最近宣布了加大力度的計劃，希望到 2030 年生育率能提高到 1.6。

中美相爭，越南得利

越南通訊社此前還發文，對「人口定時炸彈」提出警告。與此同時，市場研究機構Ipsos發布的一份《2024代際神話與現實》報告指出了人口危機對經濟的影響，稱其「對品牌和企業同時帶來了挑戰和機遇」。

對於那些尋求減少對華依賴，尋找中國替代品的西方投資者來說，越南頗受青睞。不過目前西方企業似乎還沒有被有關該國人口問題的新聞所困擾。這個東南亞國家正處在持續高速增長中，去年的GDP增長率達到了7%的峰值。外國投資同比增長3%達到380億美元，而且如果特朗普領導下的美國與中國加劇貿易衝突，那麼越南很有希望獲得更多的西方資本。

業內專家表示，如果河內想繼續吸引投資者，就需要關注經濟改革的基本問題。

諮詢公司Dezan Shira & Associates的國際商業諮詢高級助理丹·馬丁 (Dan Martin) 表示，人口因素固然重要，但也只是其中一部分。他對德國之聲表示，其它影響投資者決策的因素包括「越南強勁的經濟增長、融入貿易協定的能力、在地區供應鏈中扮演的角色——所有這些都使得越南保持對外國投資的吸引力。」

「人口紅利」已經吃盡？

1986年，經歷了數十年的計劃經濟之後，越南開始引入市場經濟，實行革新開放。那時候越南將近四成的人口是16歲以下的少年兒童。擁有充足的年輕勞動力，使得越南經濟吃到了「人口紅利」的甜頭。

如今該國經濟總量在全球排名第32，但是兒童在總人口中所佔的比例只有大約五分之一，而15歲到64歲之間的群體佔總人口的比例預計將從2020年的69%降至2050年的63%。

不到25年後，越南會成為「超級老齡化」社會？

2020年，越南65歲以上老人佔總人口的8.4%，但根據預測，該國2034年就將邁入老齡化社會的行列（65歲以上老人佔總人口14%），2049年就會成為「超級老齡化」社會（65歲以上老人佔比20%以上）。

專家警告，勞動人口的縮水可能導致生產率下降、經濟增長減速。人口老齡化也會不可避免地給國家財政帶來壓力，因為繳納個人所得稅的勞動人口減少了。

世界銀行2022年的一項研究預測，越南的養老金支出佔國內生產總值比例將會從現在的2%增加到2050年的3.6%，到2080年甚至會高達5.6%。在這一基准場景下，該國的養老金盈餘可能到 2040 年代就會消耗殆盡。

仍落後於泰國

早在2017年，國際貨幣基金組織就曾警告越南面臨「變富之前先變老」的風險。相比之下，泰國雖然在2020年已經邁入了老齡化社會，但是那時候該國人均GDP已經達到7000美元左右。

作為「亞洲四小龍」之一的新加坡就更不用說了，該國2021年進入老齡社會的時候人均GDP已高達79000美元。相比之下，越南2023年的人均GDP僅為4300美元。

河內可以做什麼？

幾十年來，越南一直在實行一種相當複雜的「計劃生育」，即每對夫婦最多只能生育兩個孩子，如果是越共黨員、國家公務員或者國企雇員生第三胎，可能會面臨解雇。不過自2010年代中期以來，當局一直在就是否取消這一規定進行討論。

目前，越南政府正在起草一部人口法律，預計今年會提交國會。該立法預計將包含鼓勵生育的措施，並且可能會取消對生育第三胎的懲罰。

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