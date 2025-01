濟州航空失事釀179人罹難 南韓將於1月27日公布初步報告

濟州航空(Jeju Air)上個月發生造成179人罹難的韓國境內歷來最嚴重空難,南韓國土交通部今天表示,27日將會公布空難的初步報告。

路透社報導,濟州航空編號7C2216航班去年12月29日從泰國曼谷起飛,在降落韓國務安國際機場時衝出跑道,撞上混凝土牆而爆炸。韓國國土交通部發布聲明指出,正調查「鳥擊」在這起空難中扮演何種角色。

國土交通部還說,會向國際民航組織(International Civil Aviation Organization)、美國、法國和泰國提供這份報告。

南韓當局一直跟美國國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)和法國民航安全調查分析局(Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety)的調查人員進行合作。

國土交通部提到,針對飛航數據、座艙語音紀錄器及客機與塔台通話紀錄進行分析和核對的工作將耗時數個月。座艙語音紀錄器在客機失事前4分鐘7秒停止記錄。