試圖恢復司法透明度 波蘭議會通過法案：由資深法官裁定總統選舉結果

波蘭議會近日通過一項法案，改變裁定總統選舉結果的機制。根據這項法案，未來總統選舉的「有效性」將由最高法院中任職時間最長的15名法官決定，而非由過去備受批評的特別審查和公共事務分庭負責。

波蘭獨立英文媒體波蘭筆記（Note From Poland）報導，這一變革被視為試圖恢復司法透明度，但其合理性和獨立性仍引發廣泛討論。

在波蘭法律與正義黨（PiS）執政期間，選舉結果由最高法院的特別審查和公共事務分庭（Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych）裁定。這一分庭的法官由政治化的國家司法委員會（KRS）任命，並在歐盟和波蘭國內多方批評下，被指控缺乏司法獨立性。

報導稱，法律與正義黨政府的改革被視為試圖加強對司法體系的控制，削弱了波蘭的司法公信力。

此次新法案的提出是執政聯盟內的第三路線（Trzecia Droga）提出，該法案非完全回到法律與正義黨改革之前的制度。而是以最高法院任職時間最長的15名法官組成裁定小組，試圖以經驗和資歷作為篩選標準。

報導指出，雖然該方法在一定程度上改進了裁定程序的合法性，但批評者指出，資歷並不等於中立，仍可能存在偏見或外部影響。尤其許多法官都是從共產時期任職至今，對於如何確保新機制的公正性和可操作性，外界仍有疑慮。

這項法案已在波蘭下議院以220票贊成、204票反對、20票棄權通過，反對黨包括法律與正義黨（PiS）及聯盟黨（Konfederacja）一致反對，指責法案違憲並削弱總統任命法官的特權。波蘭最高法院首席大法官馬諾夫斯卡（Małgorzata Manowska，暫譯）也批評了該法案，認為目前的法律機制已足以應對選舉「有效性」問題。

接下來法案將由參議院審議。但由於參議院由執政聯盟控制，預計法案將獲得批准，最終交由總統杜達（Andrzej Duda）簽署或否決。然而，杜達作為法律與正義黨的盟友，最近幾個月已否決了多項執政聯盟的立法，他的最終決定將對波蘭的政治局勢產生重大影響。

該法案的通過和實施，將對2025年5月舉行的總統選舉產生深遠影響。如果新機制無法完全避免政治化，選舉結果可能再度引發爭議，進一步加劇波蘭民主制度的挑戰。