快訊

年前不平靜…台南今晚1分鐘內連2震 氣象署說明了

車尾稀爛氣囊全爆 百萬網紅千千返鄉遇車禍：有記憶就在醫院

年終獎金自己賺！春節加碼拚大樂透1億頭獎 大小紅包獎號看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

印度總理會見印尼總統 強化四大領域合作

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
印度總理莫迪25日會見來訪的印尼總統普拉伯沃，兩人公開合影。路透
印度總理莫迪25日會見來訪的印尼總統普拉伯沃，兩人公開合影。路透

據美聯社報導，印度總理莫迪25日會見來訪的印尼總統普拉伯沃，並簽署衛生、國防、數位科技及海事合作協議，以深化彼此關係。

普拉伯沃於23日抵達印度，展開自2024年就任總統以來首度對印度的正式訪問，此行的另一目的為出席26日登場的印度共和國日慶典。

莫迪表示，雙方決定展開國防生產及供應鏈的合作，並加強海上與網路安全的合作，「海上安全協議將進一步深化彼此犯罪預防、搜救及能力建構的合作」。

普拉伯沃則感謝印度日前支持印尼成為金磚國家（BRICS）成員國，還提到兩人展開「深入而坦誠的討論」，希望彼此能減少官僚主義，加快經濟領域合作」。

印尼是印度在東協地區的第二大貿易夥伴，2023年至2024年雙邊貿易額達294億美元。

印尼 印度 普拉伯沃

延伸閱讀

和碩賣印度廠 淡出iPhone製造…塔塔強化蘋果供應商地位

效仿澳洲 印尼考慮限制兒童使用社群媒體

中國印尼海警擴大合作 首度召開高級別會晤

印度邁向2025年 總理莫迪發文祝福民眾

相關新聞

認同川普？普亭點頭喊「願談烏克蘭問題」 澤倫斯基急發聲：試圖操縱

烏克蘭總統澤倫斯基24日表示，俄羅斯總統普亭正試圖「操縱」美國總統川普。

摩爾瓦多親歐總統訪烏克蘭 澤倫斯基籲終戰和談不可排除基輔

烏克蘭總統澤倫斯基25日會見來訪的摩爾多瓦親歐總統桑杜（Maia Sandu），會後澤倫斯基強調，任何有關結束烏克蘭戰爭...

濟州航空失事釀179人罹難 南韓將於1月27日公布初步報告

濟州航空（Jeju Air）上個月發生造成179人罹難的韓國境內歷來最嚴重空難，南韓國土交通部今天表示，27日將會公布空...

印度總理會見印尼總統 強化四大領域合作

據美聯社報導，印度總理莫迪25日會見來訪的印尼總統普拉伯沃，並簽署衛生、國防、數位科技及海事合作協議，以深化彼此關係。

美越外長通話談南海問題 讚兩國經濟合作盼解決貿易失衡

美國國務卿魯比歐今天與越南外交部長裴青山通話。美國駐越南大使館發布新聞稿指出，魯比歐在通話中談及中國在南海的侵略行為，並...

政府頻傳醜聞…馬來西亞反貪組織走上街頭 要求調查涉貪官員

馬來西亞逾50個非政府組織與數百名民眾今天齊聚街頭，抗議由首相安華領導的團結政府未積極肅貪，要求團結政府立即對涉貪官員進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。