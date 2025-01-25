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印度總理會見印尼總統 強化四大領域合作
據美聯社報導，印度總理莫迪25日會見來訪的印尼總統普拉伯沃，並簽署衛生、國防、數位科技及海事合作協議，以深化彼此關係。
普拉伯沃於23日抵達印度，展開自2024年就任總統以來首度對印度的正式訪問，此行的另一目的為出席26日登場的印度共和國日慶典。
莫迪表示，雙方決定展開國防生產及供應鏈的合作，並加強海上與網路安全的合作，「海上安全協議將進一步深化彼此犯罪預防、搜救及能力建構的合作」。
普拉伯沃則感謝印度日前支持印尼成為金磚國家（BRICS）成員國，還提到兩人展開「深入而坦誠的討論」，希望彼此能減少官僚主義，加快經濟領域合作」。
印尼是印度在東協地區的第二大貿易夥伴，2023年至2024年雙邊貿易額達294億美元。
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