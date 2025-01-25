美越外長通話談南海問題 讚兩國經濟合作盼解決貿易失衡

美國國務卿魯比歐今天與越南外交部長裴青山通話。美國駐越南大使館發布新聞稿指出，魯比歐在通話中談及中國在南海的侵略行為，並鼓勵解決美越貿易失衡的問題。

美國駐越南大使館今天發布新聞稿指出，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，魯比歐（Marco Rubio）和裴青山（Bui Thanh Son）通話，同賀美越建交30週年紀念，並對全面戰略夥伴關係架構下取得的進展給予高度評價。

新聞稿指出，魯比歐在通話中還提及各種區域問題，包括中國在南海的侵略行為。魯比歐讚賞兩國間的經濟合作，並鼓勵解決美越貿易失衡的問題。魯比歐並祝裴青山新年快樂、來年興旺。

越南在2018年美中貿易戰後，坐收供應鏈轉移紅利，在電子科技業的投資加持之下，對美貿易順差持續擴大，僅次於中國和墨西哥。外界認為，美國總統川普（Donald Trump）上任後，越南的關稅風險將升高。