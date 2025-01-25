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政府頻傳醜聞…馬來西亞反貪組織走上街頭 要求調查涉貪官員

中央社／ 吉隆坡25日專電

馬來西亞逾50個非政府組織與數百名民眾今天齊聚街頭，抗議由首相安華領導的團結政府未積極肅貪，要求團結政府立即對涉貪官員進行調查。

這場由人民反貪污祕書處（Rakyat Benci Rasuah Sekretariat）等數十個非政府組織與團體的集會遊行，今天下午從吉隆坡SOGO百貨遊行到獨立廣場（Dataran Merdeka）。

人民反貪污祕書處指出，官員貪腐是對人民承諾的背版，凸顯司法系統出現問題，要求團結政府立即調查涉貪官員。

祕書處認為，這次集會主要由學生主導，沒有受政治力介入，學生與民眾都是自發性參與，希望馬來西亞改革貪腐，履行廉能政府承諾，革除弊端。

馬來西亞警方先前聲稱，這次集會遊行單位遞交遊行文件並不完備，認為主辦單位要獲得集會地點所有人同意，籲請民眾莫參與參行，會嚴格執法。但主辦單位稱集會是在公共場所舉行。

今天下午有數百名民眾參與遊行，他們高舉各種反貪腐標語，呼喊「我們不再沉默」等反貪口號，要求重振「烈火莫熄」精神，沿途有不少民眾加入遊行的行列。

參與民眾阿里（Ali）向中央社指出，人民支持安華領導團結政府的主要原因就是希望終結貪腐，但團結政府執政迄今仍出現貪腐案件，凸顯司法單位仍要加速積極偵辦腳步，特別是人民關注的重大案件。

對於非政府組織舉辦的反貪集會，馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）受訪說，由現任首相安華為首的希望聯盟（Pakatan Harapan）當年仍是在野政黨，曾高舉清廉與反貪腐口號，獲得不滿時任首相納吉（Najib Razak）政府所陷入一馬公司（1 MDB）醜聞的民眾支持。

他指出，安華在野時大力支援民間組織發起的街頭運動，以表達對當時政府的不滿。然而，現今以「希望聯盟」為首的團結政府任內卻一再傳出貪污醜聞，尤其，現任副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）所涉及的40項貪污指控案件，也被總檢察署撤銷上訴，這對當時因清廉口號支持希盟的支持者大失所望。

他認為，團結政府更對組織抗議集會的團體進行層層束縛，和當年與抗議群體合作的態度大相徑庭。

與會的社運團體「人民之聲」（SUARAM）常務董事塞凡（Sevan Doraisamy）受訪表示，今天集會是人民向政府表達不滿的聲音，諸如納吉是否應居家服刑、阿末扎希貪污指控等案件都受人民關注，團結政府應落實肅貪承諾。

根據馬來西亞「2012年和平集會法令」，集會遊行必須在活動進行的5天前向警方提出申請。

貪污 集會遊行 馬來西亞

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