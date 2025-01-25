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「不對稱手段威脅」英國憂海底電纜安全威脅 啟動國會調查

中央社／ 倫敦25日專電
與俄羅斯有關的船艦近期在英國水域頻繁現蹤，且被發現在關鍵水下基礎設施周邊徘徊，英國國會24日啟動相關調查。圖為英國海軍輔助艦隊船艦Proteus（後）去年11月伴航監控俄羅斯間諜船Yantar（前）。圖／英國國防部提供
與俄羅斯有關的船艦近期在英國水域頻繁現蹤，且被發現在關鍵水下基礎設施周邊徘徊，英國國會24日啟動相關調查。圖為英國海軍輔助艦隊船艦Proteus（後）去年11月伴航監控俄羅斯間諜船Yantar（前）。圖／英國國防部提供

俄羅斯有關的船艦近期在英國及波羅的海、西北歐水域頻繁現蹤，且屢在海底電纜等水下基礎設施周邊有可疑舉措。英國國會啟動調查，將檢視英國海底電纜面臨的安全威脅及必要的防衛能力。

成員涵蓋上、下議院議員的國家安全戰略聯合委員會24日表示，近年歐洲北部水域發生數起電纜遭截斷事件，相關電纜連接芬蘭、愛沙尼亞、挪威、瑞典、英國，且總計超過50艘與俄羅斯有關的船艦曾在波羅的海電纜密集分布區域出沒。

委員會並點名中國，提到中國的顛覆破壞活動也引發關切，「特別是在台灣周邊」。

委員會指出，海底光纖電纜是全球網路系統骨幹，支撐全球的商業活動和通訊往來。國際間約95%資料經由500餘條海底電纜傳播，而全球對這類電纜的需求未來只會有增無減。

目前英國與外界連接的電纜總計約60條。委員會提到，這個可觀數字有助確保英國在其中一條電纜遭破壞時，維持合理韌性，但一旦數條電纜同時遭破壞，即可能引發重大衝擊，特別是在局勢升高或衝突發生期間。

此外，位於岸上的電纜登陸點也可能成為攻擊目標。

委員會主席、工黨籍下議院議員魏斯登（Matt Western）說，隨著地緣政治環境惡化，有些國家正尋求以「不對稱手段」威脅英國，而網路電纜系統看來是一個軟肋，且越來越顯得脆弱。

即日起至3月上旬，委員會將就7大議題徵詢各界意見，包括英國未來10至15年對海底電纜的依賴可能如何演變；主要威脅來源行為者有哪些、他們的能力如何；未來10年的水下科技預期將有哪些發展；英國的嚇阻作為、成效及需改進之處；發生重大干擾或破壞事件時，英國公共部門及民間韌性程度為何，以及短、中、長期的可能影響；政府部會、執法單位與民間協作情況等。

委員會也有意比較英國與其他國家的情況，特別是島嶼國家。

按英國制度，由國會議員組成的委員會有權就委員會所屬專業領域，針對議員有興趣的議題展開調查、徵詢各界意見。委員會就調查結果撰寫報告、擬具獲多數議員共識的結論後，政府需在一定期間內回覆。

不過，這類調查不等同司法調查，報告內容對行政機關原則上也不具強制約束力，主要是透過政策建議、國會辯論、媒體報導、輿論形塑等方式，試圖發揮對政府的影響力和落實國會監督。

繼去年11月後，俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar）近日再度現蹤英國水域，國防大臣希利（John Healey）22日在國會罕見主動披露軍方行動細節，包括他已變更交戰規則（ROE）、允許英國海軍更貼近追蹤俄船艦，以及他去年曾授權英國海軍潛艦在接近「琥珀」後，罕見浮出水面，向俄方表明英方一直在秘密監控其一舉一動。

希利向國會明確指出，「琥珀」是一艘「間諜船」（spy ship），用於蒐集情資、定位英國的水下關鍵基礎設施。英國國防部另證實，「琥珀」去年11月現蹤英國水域時，曾在關鍵海底電纜附近徘徊。

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