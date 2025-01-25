認同川普？普亭點頭喊「願談烏克蘭問題」 澤倫斯基急發聲：試圖操縱

烏克蘭總統澤倫斯基24日表示，俄羅斯總統普亭正試圖「操縱」美國總統川普。

基輔獨立報報導，基輔重申反對川普與普亭在沒有烏克蘭和歐洲夥伴參與的情況下，就接近3周年的俄烏戰爭進行任何和平談判。根據報導，澤連斯基在晚間演講表示，「他想要操縱美國總統實現和平的願望，我堅信俄羅斯的操縱將不會再成功」。

就在澤倫斯基提出警告之前，普亭向俄羅斯記者表示，願意與川普展開對話，並且讚揚了對方；根據稍早新聞，川普曾多次聲稱，如果2022年是他當總統，俄烏戰爭就不會爆發。普亭告訴記者札魯賓（Pavel Zarubin），「我不得不同意他的觀點，如果他當時是總統，如果他2020年大選的勝利沒有被偷走，那也許2022年就不會爆發烏克蘭危機」。

普亭還表示，「俄羅斯從未拒絕與美國政府接觸，美國上屆政府拒絕接觸不是我方的錯誤。我們與現任美國總統川普一直保持著務實關係，純粹的公務關係，但同時又是信任關係」。

根據基輔獨立報與俄羅斯官媒衛星通訊社轉述，普亭還告訴札魯賓，「關於談判，我方一直在表示，而我想再一次強調，我方願意就烏克蘭問題進行談判」，並且提到了澤倫斯基2022年簽署的一項政令，即宣布在俄羅斯兼併烏克蘭4州後，與普丁進行談判「不可能」，普亭則質疑，「眾所周知，澤倫斯基頒布談判禁令。如果他們禁止談判的話，那如何恢復談判？」

普亭指出，在烏克蘭禁止談判的情況下，很難認真討論進行談判的問題，而基輔當局的金主應該迫使澤倫斯基取消談判禁令。