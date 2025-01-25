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南海爭議不斷…菲律賓控陸海警船騷擾 暫停南海科學勘測

中央社／ 馬尼拉25日綜合外電報導
菲律賓今天表示，由於其漁業船隻面臨中國海警與海軍的「騷擾」與侵略行為，菲國已暫停在南海的一項科學調查。圖攝於24日。圖／美聯社
菲律賓今天表示，由於其漁業船隻面臨中國海警與海軍的「騷擾」與侵略行為，菲國已暫停在南海的一項科學調查。圖攝於24日。圖／美聯社

菲律賓今天表示，由於其漁業船隻面臨中國海警與海軍的「騷擾」與侵略行為，菲國已暫停在南海的一項科學調查。

路透社報導，馬尼拉與北京在南海爭議水域發生一連串不斷加劇的對抗。中國聲稱擁有這條戰略航道幾乎全部主權，但這與菲律賓、印尼、馬來西亞與越南的主聲索重疊。南海航道每年航運貿易額達3兆美元。

菲律賓海岸防衛隊透過聲明表示，兩艘菲律賓漁業局船隻在前往南海中業島（Thitu Island）附近鐵線礁（Sandy Cay）採集沙子樣本途中，遭遇3艘中國海警船「侵略性動作」。

支持這項科學考察的菲律賓海岸防衛隊表示，漁業局派出兩艘剛性充氣艇用於載運人員前往鐵線礁，不過遭到中國派出4艘小船「騷擾」。

報導指出，一架中國海軍直升機也在這些船隻上空以「不安全高度」盤旋。

菲律賓海岸防衛隊表示，「由於中國海上部隊持續騷擾且無視安全」，調查作業已暫停。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

馬尼拉和北京在本月16日舉行的會談中同意，儘管雙方在南海問題方面存在分歧，但仍將尋求共同點並尋找合作途徑。

海牙常設仲裁法院2016年做出裁決，認定中國基於其歷史地圖提出的主權聲索並無國際法依據，但北京方面並不承認這項裁決。

菲律賓 馬尼拉

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