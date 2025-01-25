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義外長：世衛疫情間犯錯 太聽從不讓台灣參與的聲音

中央社／ 羅馬25日專電
義大利副總理兼外交部長塔加尼。歐新社
義大利副總理兼外交部長塔加尼。歐新社

美國宣布退出世界衛生組織（WHO），義大利政壇出現效法聲浪。義國外長塔加尼回應此事時表示，「世衛犯過錯，就是在疫情期間太聽從那些不想讓台灣參與的人士的聲音」。

美國總統川普指控世衛因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等危機不當，美國準聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）直指世衛散播中共危險言論，「我們不能容忍被中共宣傳控制的實體」。

義大利右派執政聯盟之一的聯盟黨（Lega）響應川普，提案退出WHO。義國副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）24日被義媒堵訪時作出回應，他未直接點名中國，但提到台灣。

義大利通訊社Agenzia Nova報導，塔加尼表示，「不能說世界衛生組織沒犯錯，這就發生在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，世衛當時太聽從那些不想讓台灣參與的人士的聲音」，「但世衛犯錯是一回事，義大利退出世衛又是另一回事」。

目前義大利執政黨是由右派聯盟組成，包括總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy），塔加尼的義大利前進黨（ForzaItalia），副總理兼交通部長薩爾維尼（MatteoSalvini）的「聯盟黨」。

薩爾維尼24日透過社群平台宣布，聯盟黨已在義大利眾議院提案退出WHO。他表示，義大利不需跟一個凌駕各國的權力中心打交道，這個機構靠義大利納稅人提供巨額資金，卻更愛跟跨國製藥公司攜手同行，「我們還不如用這1億歐元來支持義大利病患，為義大利醫院和醫生提供資金」。

聯盟黨邀請幾位義大利醫生背書支持退出WHO的提案，整形外科醫師德維塔（Roy De Vita）表示，美國退出世衛將產生「骨牌效應」，大家都會意識到，世衛只替有內線關係的人服務，對義大利公民毫無助益。

另一方面，義大利醫界也有眾多人士出面疾呼不可退出WHO，熱那亞（Genoa）聖瑪丁諾醫院（SanMartino Hospital）傳染病部門主任巴塞第（MatteoBassetti）表示，世衛對西方國家或許作用較小，但在發展中國家意義重大，在巴基斯坦、印度、非洲、南美等地才是WHO的工作重點。

WHO 美國 義大利

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