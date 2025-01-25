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聯合國秘書長：葉門叛軍再拘留7援助人員

中央社／ 沙那24日綜合外電報導

聯合國秘書長今天表示，葉門「青年運動」（Houthi）叛軍又拘留了7名聯合國工作人員，這是青年運動鎖定援助工作者的最新舉動。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）敦促「立即無條件」釋放所有被拘押在葉門的援助人員。葉門正經歷世界上最嚴重的人道危機之一。

古特瑞斯透過聲明指出，「他們持續任意拘留的行為令人無法接受」，還說聯合國正在努力確保被拘留的人員獲釋。

獲伊朗撐腰的青年運動已拘留數十名聯合國和其他人道組織人員，多數從去年中開始拘留。

古特瑞斯表示，「持續鎖定聯合國人員和其夥伴，為我們援助葉門數以百萬計待援民眾的能力帶來負面影響」。

葉門經歷10年戰爭，正深陷人道災難；根據聯合國統計，葉門境內有超過1800萬人需要援助和保護。

針對青年運動的最新行動，聯合國駐葉門常駐協調員辦公室宣布，「所有進入及在青年運動控制區內的官方行動」已全數暫停。

此次拘留事件發生的時機點，正值美國總統川普下令將青年運動重新列入美國的外國恐怖組織名單。

根據美國總統22日簽署的行政命令，將青年運動重新列入外國恐怖組織名單，將促使美國重新審視在葉門境內運作、接受美國資助的聯合國機構和其他非政府組織。

聯合國 葉門 運動

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