日媒：石破考量安保 暫不以觀察員參與禁核武會議

日媒報導,有關3月將在美國舉行的禁止核武器條約締約國會議,日本首相石破茂考量安全保障環境,已就暫不以觀察員身分參加作為方向展開協調。

日本讀賣新聞報導,不只一位日本政府相關人士透露,石破面對日本所處安全保障環境日趨嚴峻的現況,判斷基於美國提供「核保護傘」嚇阻力的重要性,採取現實因應作為是適當的。

德國作為北大西洋公約組織成員,是仰賴核嚇阻力的國家,但之所以決定以觀察員身分參加禁止核武器條約締約國會議,被認為是受到國內政治因素影響,包括聯合政府中主張反核的綠黨要求等。

日本如果以觀察員身分參加締約國會議,可能有招致美國信賴下降,及周邊國家誤解「日本不希望仰賴美國提供核防衛」的風險。石破考量到這些因素,做出認為暫不參加締約國會議符合日本國家利益的結論。

有關禁止所有核武器的研發、實驗、製造、擁有、使用,也禁止用核武器進行威嚇的「禁止核武器條約」(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),在聯合國會員國約6成的122國贊成下,於2017年7月通過;批准國家在2020年10月25日達到50國,2021年1月22日生效。

不過,擁核國美、英、法等並未明確表示有意簽署,在美國提供「核保護傘」下的日本、韓國及北大西洋公約組織(NATO)等,也沒有簽署條約。

日媒去年報導,有關日本以觀察員身分參加禁止核武器條約締約國會議,石破當時在電視節目上表示,「接下來會進行充分討論」。