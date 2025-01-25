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日媒：石破考量安保 暫不以觀察員參與禁核武會議

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本首相石破茂。路透
日本首相石破茂。路透

日媒報導，有關3月將在美國舉行的禁止核武器條約締約國會議，日本首相石破茂考量安全保障環境，已就暫不以觀察員身分參加作為方向展開協調。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露，石破面對日本所處安全保障環境日趨嚴峻的現況，判斷基於美國提供「核保護傘」嚇阻力的重要性，採取現實因應作為是適當的。

德國作為北大西洋公約組織成員，是仰賴核嚇阻力的國家，但之所以決定以觀察員身分參加禁止核武器條約締約國會議，被認為是受到國內政治因素影響，包括聯合政府中主張反核的綠黨要求等。

日本如果以觀察員身分參加締約國會議，可能有招致美國信賴下降，及周邊國家誤解「日本不希望仰賴美國提供核防衛」的風險。石破考量到這些因素，做出認為暫不參加締約國會議符合日本國家利益的結論。

有關禁止所有核武器的研發、實驗、製造、擁有、使用，也禁止用核武器進行威嚇的「禁止核武器條約」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons），在聯合國會員國約6成的122國贊成下，於2017年7月通過；批准國家在2020年10月25日達到50國，2021年1月22日生效。

不過，擁核國美、英、法等並未明確表示有意簽署，在美國提供「核保護傘」下的日本、韓國及北大西洋公約組織（NATO）等，也沒有簽署條約。

日媒去年報導，有關日本以觀察員身分參加禁止核武器條約締約國會議，石破當時在電視節目上表示，「接下來會進行充分討論」。

日本 核武 美國

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