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澤倫斯基：普亭想在俄烏戰爭上操控川普

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）先前恭維美國總統川普，並說他已準備好與川普會談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告，普亭想「操控」川普。

法新社報導，基輔當局早就警告，普亭和川普之間任何針對俄烏戰爭的和平會談都不能沒有烏克蘭和歐洲的參與。

澤倫斯基在每天例行發布於社群媒體的晚間演說中表示：「他想操控美國總統促成和平的願望…我相信俄方的操控不會再成功。」

澤倫斯基說，於2022年2月全面入侵烏克蘭的普亭隨時可以繼續這場戰爭，並「操控全球領袖們」。

普亭稍早恭維川普是「聰明」、「務實」的領袖，還附和川普缺乏根據的說法，即2020年贏得美國總統大選的是川普而非民主黨籍的拜登。普亭說，如果2020年川普勝選的結果沒被「偷走」，「那麼或許2022年的烏克蘭危機根本不會發生」。

普亭沒有提到會談何時舉行；川普昨天說，他願意「立刻」與普亭會面，但克里姆林宮今天表示，還在等華府的「信號」。

川普昨天透過視訊在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）發表演說，稱他將要求沙烏地阿拉伯和石油輸出國家組織（OPEC）降低油價，「如果價格壓下來，俄烏戰爭會立刻結束」。

但普亭今天反駁這種說法：「我很難想像有人會做出不利於美國經濟的決定。」

俄烏戰爭 川普 蒲亭

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