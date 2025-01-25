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電詐猖獗 中泰兩國將設協調中心聯手打擊

中央社／ 台北25日電

外電報導，泰國和中國將在泰國境內分別設立協調中心，聯手打擊泰國、緬甸和柬埔寨邊境地區的電信和其他網路詐騙活動。協調中心預計2月開始運作。

綜合路透社、美國之音報導，泰國警方昨天表示，計劃在曼谷泰國國家警察總署增設一個協調中心，中國也擬在與緬甸詐騙呼叫中心妙瓦底接壤的泰國美索（Mae Sot）地區設立另一個協調中心。

泰國警方表示，「該中心（位於曼谷）將與中國合作，調查並打擊總部設在緬甸妙瓦底和柬埔寨邊境的呼叫中心團夥，其中有不少中國人和泰國人」。

泰國和中國的安全官員在曼谷開會討論了相關問題。會後雙方發表聲明，「協調中心預計將於2025年2月開始工作」。

來自泰國、中國、寮國、柬埔寨和越南的執法部門官員稍早前在中國昆明開會，討論區域安全治理的重要議題。會議表示，泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害各國公民切身利益，各方高度重視。

各國代表一致表示將加強全方位合作，展開專門行動並採取強有力措施，堅決打擊電信網絡詐騙及其衍生犯罪。

報導引述緬甸媒體表示，2023年10月至今，緬甸軍政府自詐騙園區解救了逾5萬5000名外國人並遣返回國，其中有5萬3000多人是中國民眾。

報導表示，泰國政府近來面臨越來越大公眾壓力，要求當局對電詐犯罪採取行動的呼聲日趨高漲。

中國演員王星本月在泰國遭到綁架，被送至緬甸網路詐騙園區工作。此事引發廣泛關注，在輿論強大壓力下，泰國當局出手將王星從緬甸一個電詐窩點救出。

泰國 緬甸 詐騙

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