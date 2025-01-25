一搭一唱？普亭也認了：如果川普當時是總統 俄烏戰爭就可能不會發生

俄羅斯總統普亭24日表示，如果川普當時就任美國總統，那2022年的俄烏戰爭可能就不會發生。

新聞周刊報導，川普曾多次聲稱，如果2022年是他當總統，俄烏戰爭就不會爆發。對此，普亭24日接受俄羅斯電視台記者札魯賓（Pavel Zarubin）問及上述言論時，普亭表示，「我不得不同意他的觀點，如果他當時是總統，如果他2020年大選的勝利沒有被偷走，那也許2022年就不會爆發烏克蘭危機。」

俄羅斯獨立新聞媒體Meduza報導，普亭的發言同意川普的觀點，並指「俄羅斯從未拒絕與美國政府接觸。上屆政府拒絕接觸不是我們的錯。我一直與美國當任總統保持著專業、務實且值得信賴的關係。」

目前尚不清楚川普和普亭何時會對話，同時，烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，他的政府正積極安排與美國總統的會面。