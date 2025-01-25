避免遣返潮引混亂 瓜地馬拉政府啟動移民返鄉計畫

面對川普政府加速遣返非法移民，瓜地馬拉擔心未來會出現超過負荷的「遣返潮」，導致現有收容系統癱瘓，瓜國政府已經啟動名為「返鄉計畫」的安置計畫，希望將衝擊降到最低。

24日凌晨，79名被遣返的瓜地馬拉公民（包括31名女性和48名男性）搭乘美軍軍機抵達瓜國機場。25日上午也有另一班搭載瓜國移民的軍機降落。瓜地馬拉副總統艾雷拉（Karin Herrera）親自到機場迎接，並探視收容情況，表達政府的關心。

從今年1月1到22日，每周都有超過4架次以上的航班，載運總數已經超過2500名瓜國移民自美國遣返。瓜地馬拉外交部預估，未來幾週來自美國的遣返航班將大幅增加，被遣返人數將會飆升，其中也包括許多未成年人和家庭成員。

擔心被遣返移民數量激增超過現有系統負荷，引發混亂，瓜國政府已經擴建兩個原有的陸路收容中心，並且將首都機場旁的空軍基地規劃增建收容設施。瓜地馬拉的基礎設施和資源原本就有限，外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）坦言接收遣返移民的挑戰困難重重，但最重要的是如何有條不紊，避免任何形式的失控。

瓜地馬拉政府已經啟動名為「返鄉計劃」的安置專案，首先在美國就擴大領事保護和法律援助，確保遣返移民的基本權利得到保障。其次改善並擴建接收設施，包括為家庭和未成年人提供專門的服務空間，以應對遣返潮帶來的額外收容壓力。

該計畫最重要是如何讓移民重新融入社會和給予經濟上的支持。瓜國政府希望通過教育、衛生、勞工和經濟部門的合作，提供職業培訓和就業機會，幫助遣返移民重新投入國內勞動市場，迅速找到工作，避免成為社會負擔。同時也邀請私營企業和國際組織共同參與。

美國新任國務卿盧比歐（Marco Rubio）下周將啟程訪問巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉及多明尼加，並計劃和瓜國外交部長馬蒂內茲會面，討論移民議題。

馬蒂內茲表示，他將要求美國在遣返瓜地馬拉移民時，能夠以「有序方式」進行，避免對國內造成過大壓力，並且希望美方提供更多資源協助。

此外，瓜地馬拉與墨西哥、宏都拉斯等國家加強合作，舉行多國會議，商討如何協調資源和行動，以共同應對遣返潮帶來的區域性挑戰。

除了政府層面的努力，許多國際和民間組織也開始參與移民安置工作。例如聯合國難民署（UNHCR）和國際移民組織（IOM）等，正為遣返移民提供心理輔導和短期生活住宿協助，為將來重新融入社會與就業做好準備。

瓜地馬拉政府希望藉由這次空前的危機，建立一套更完善的移民接收系統和流程，不僅應對當前的遣返潮，也為未來的移民挑戰做好準備。