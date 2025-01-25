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避免遣返潮引混亂 瓜地馬拉政府啟動移民返鄉計畫

中央社／ 瓜地馬拉市24日專電

面對川普政府加速遣返非法移民瓜地馬拉擔心未來會出現超過負荷的「遣返潮」，導致現有收容系統癱瘓，瓜國政府已經啟動名為「返鄉計畫」的安置計畫，希望將衝擊降到最低。

24日凌晨，79名被遣返的瓜地馬拉公民（包括31名女性和48名男性）搭乘美軍軍機抵達瓜國機場。25日上午也有另一班搭載瓜國移民的軍機降落。瓜地馬拉副總統艾雷拉（Karin Herrera）親自到機場迎接，並探視收容情況，表達政府的關心。

從今年1月1到22日，每周都有超過4架次以上的航班，載運總數已經超過2500名瓜國移民自美國遣返。瓜地馬拉外交部預估，未來幾週來自美國的遣返航班將大幅增加，被遣返人數將會飆升，其中也包括許多未成年人和家庭成員。

擔心被遣返移民數量激增超過現有系統負荷，引發混亂，瓜國政府已經擴建兩個原有的陸路收容中心，並且將首都機場旁的空軍基地規劃增建收容設施。瓜地馬拉的基礎設施和資源原本就有限，外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）坦言接收遣返移民的挑戰困難重重，但最重要的是如何有條不紊，避免任何形式的失控。

瓜地馬拉政府已經啟動名為「返鄉計劃」的安置專案，首先在美國就擴大領事保護和法律援助，確保遣返移民的基本權利得到保障。其次改善並擴建接收設施，包括為家庭和未成年人提供專門的服務空間，以應對遣返潮帶來的額外收容壓力。

該計畫最重要是如何讓移民重新融入社會和給予經濟上的支持。瓜國政府希望通過教育、衛生、勞工和經濟部門的合作，提供職業培訓和就業機會，幫助遣返移民重新投入國內勞動市場，迅速找到工作，避免成為社會負擔。同時也邀請私營企業和國際組織共同參與。

美國新任國務卿盧比歐（Marco Rubio）下周將啟程訪問巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉及多明尼加，並計劃和瓜國外交部長馬蒂內茲會面，討論移民議題。

馬蒂內茲表示，他將要求美國在遣返瓜地馬拉移民時，能夠以「有序方式」進行，避免對國內造成過大壓力，並且希望美方提供更多資源協助。

此外，瓜地馬拉與墨西哥、宏都拉斯等國家加強合作，舉行多國會議，商討如何協調資源和行動，以共同應對遣返潮帶來的區域性挑戰。

除了政府層面的努力，許多國際和民間組織也開始參與移民安置工作。例如聯合國難民署（UNHCR）和國際移民組織（IOM）等，正為遣返移民提供心理輔導和短期生活住宿協助，為將來重新融入社會與就業做好準備。

瓜地馬拉政府希望藉由這次空前的危機，建立一套更完善的移民接收系統和流程，不僅應對當前的遣返潮，也為未來的移民挑戰做好準備。

瓜地馬拉 移民 美國

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