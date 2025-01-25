民主剛果衝突加劇 西方國家促公民撤離果瑪市

中央社／ 果瑪24日綜合外電報導

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）政府軍和「3月23日運動」（M23）戰士今天在果瑪（Goma）外圍激戰，英、美、法等國警告當地局勢恐快速惡化，敦促其公民撤離這座東部大城。

法新社報導，自和平談判破局後，盧安達支持的軍事組織「3月23日運動」近幾週已佔據礦藏豐富的民主剛果大片地區。

在機場和邊境仍開放之際，美國、英國和法國敦促公民盡快撤離果瑪市。

聯合國警告在民主剛果北基伍省（North Kivu）發生的激烈衝突已導致今年來40多萬人流離失所，並可能釀成區域戰爭。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）指出，UNHCR「十分擔心平民和境內流離失所者（IDP）的安全」。

外交消息來源今天告知法新社，民主剛果經法國轉達要求聯合國安理會召開緊急會議，但會議日期目前尚未確定。

剛果 聯合國 運動

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