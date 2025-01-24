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菲律賓推出漫畫書主張南海主權 反駁中國大陸假消息

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導

菲律賓與中國於南海這條戰略水道的緊張局勢加劇之際，菲律賓政府今天推出一本漫畫書名為「胡恩老師說故事」，主張其在南海的主權

法新社報導，菲律賓國家安全顧問安約（EduardoAno）說，「胡恩老師說故事」（The Stories ofTeacher Jun）旨在反駁中國假消息，並讓菲律賓人更了解他們的主權。

中國聲稱擁有南海大部分地區主權，不顧國際法庭裁決認定其立場毫無根據，而且中國海警船多次與菲律賓海岸防衛隊衝突，引發人們對武裝衝突的憂心。

安約在新書發表會上說：「這本漫畫書強化了我們的目標，那就是抵制任何試圖模糊我們擁有西菲律賓海（West Philippine Sea）這個明確事實的企圖。」

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在活動上說，政府希望在全國發送這本有英文和菲律賓語版本的書，「以加強菲律賓人覺醒的愛國主義，尤其是在我們面對中國侵略之際」。

塔瑞耶拉說，這本漫畫書講述一名學生的漁夫父親因中國海警的存在，而難以出海的故事。這名學生參加由「胡恩老師」所教授的國際法課程。

中共 主權 南海 菲律賓

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