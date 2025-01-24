不放棄？北韓軍援俄傷亡慘重 南韓軍方曝：疑仍準備增兵攻烏

美聯社報導，南韓軍方24日表示，他們懷疑北韓在派軍援俄攻烏蒙受損失後，仍準備增派部隊支援。

南韓聯合參謀本部也在一份分發給記者的報告中稱，北韓持續準備試射一枚洲際彈道飛彈和一枚偵察衛星，但沒有立即採取行動的跡象。

烏克蘭軍方11日證實，在俄羅斯庫斯克作戰時俘獲兩名北韓士兵，並送往烏國首都基輔審訊。韓聯社報導，南韓國家情報院12日表示，這些被俘北韓兵透露，北韓軍在戰場上傷亡慘重。南韓國情院13日還指出，派遣至俄羅斯協助烏克蘭戰事的北韓士兵至今估計已有300多人死亡、2700多人受傷。