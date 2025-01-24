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日本國會開議！首相石破茂首場施政方針演說 盼強化日美同盟

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本首相石破茂在眾議院全體會議發表去年上任後首場施政方針演說，提出與地方創生有關的五大政策，並在外交方面表明「希望把日美同盟提升到新高度」。 法新社
日本首相石破茂在眾議院全體會議發表去年上任後首場施政方針演說，提出與地方創生有關的五大政策，並在外交方面表明「希望把日美同盟提升到新高度」。 法新社

日本通常國會今天開議，首相石破茂在眾議院全體會議發表去年上任後首場施政方針演說，提出與地方創生有關的五大政策，並在外交方面表明「希望把日美同盟提升到新高度」。

石破茂2024年10月上任後，已在國會發表過「所信表明演說」。相較首相於臨時國會、特別國會開議之初發表的「所信表明演說」，「施政方針演說」是日相在通常國會開議時所發表的演講，以揭示這年的施政願景。

日本放送協會（NHK）報導，外交與安全保障（國防）方面，石破茂今天在演說中主張，「日本周邊的安全保障環境為戰後最嚴峻且複雜」，並強調「必須時常盡最大程度注意權力平衡，並與相關國家保持密切溝通，這是攸關生死的關鍵」。

他也提到，有意在日後舉行的日美領袖會談，與美國總統川普（Donald Trump）在國防與經濟等諸多議題達成共識，且「希望把日美同盟提升至新高度」。

石破茂也強調，為了確保美國在印太地區的參與，日本身為同盟國必須分擔責任，並扮演應有的角色。

關於中國，石破茂說道：「主張應主張的事務，在能合作的領域合作。」他也表達包含在領袖之間內，各層級進行溝通的想法。

南韓部分，石破茂表明，「（南韓）內政出現變化，但重要性不變」，並說明今年適逢兩國建交滿60年，將持續密切溝通。

另外，石破茂也表示，之後也將強力推動支援烏克蘭與制裁俄羅斯等事務，且有意透過海洋安全保障等領域與東南亞各國加強合作；關於北韓綁架日本人問題，他強調會全力以赴，讓受害者儘早歸國。

共同社中文網報導，在內政方面，石破茂在演說中把招牌政策「地方創生2.0」定位為「令和時代的日本列島改造」，相關的五大政策包含：建設被年輕人和女性選中的地方、產官學轉移至地方和創生、地方創新創生構想、建設新時代的基礎設施、跨越都道府縣邊界的廣域合作。

其中的具體措施為實現地方加薪等；政府機構轉移至地方；重新配置產業基地；推動出口大米到全球的計畫等。

關於因應國會，石破茂表示，「我將充分傾聽各黨的主張並反覆討論2024年度預算、修改稅制、社會保障與教育政策。我將盡力說明以獲得更贊同」。

至於防災在內的國土強韌化事務，石破茂透露希望6月左右制定中期計畫，以取代將在2025年度結束的現行措施，且事業規模將超越現目前的15兆日圓。

而政治改革方面，石破茂表示有意在今年，亦即二戰結束80週年，跨越朝野藩籬，深化討論選舉制度在內的議題。

共同社報導，日本第217屆通常國會今天開議，會期到6月22日，共150天，各黨推派的代表將在本月27至29日於參眾兩院，針對首相的施政方針演說等質詢。

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