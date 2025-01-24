日本國會開議！首相石破茂首場施政方針演說 盼強化日美同盟

日本通常國會今天開議，首相石破茂在眾議院全體會議發表去年上任後首場施政方針演說，提出與地方創生有關的五大政策，並在外交方面表明「希望把日美同盟提升到新高度」。

石破茂2024年10月上任後，已在國會發表過「所信表明演說」。相較首相於臨時國會、特別國會開議之初發表的「所信表明演說」，「施政方針演說」是日相在通常國會開議時所發表的演講，以揭示這年的施政願景。

日本放送協會（NHK）報導，外交與安全保障（國防）方面，石破茂今天在演說中主張，「日本周邊的安全保障環境為戰後最嚴峻且複雜」，並強調「必須時常盡最大程度注意權力平衡，並與相關國家保持密切溝通，這是攸關生死的關鍵」。

他也提到，有意在日後舉行的日美領袖會談，與美國總統川普（Donald Trump）在國防與經濟等諸多議題達成共識，且「希望把日美同盟提升至新高度」。

石破茂也強調，為了確保美國在印太地區的參與，日本身為同盟國必須分擔責任，並扮演應有的角色。

關於中國，石破茂說道：「主張應主張的事務，在能合作的領域合作。」他也表達包含在領袖之間內，各層級進行溝通的想法。

南韓部分，石破茂表明，「（南韓）內政出現變化，但重要性不變」，並說明今年適逢兩國建交滿60年，將持續密切溝通。

另外，石破茂也表示，之後也將強力推動支援烏克蘭與制裁俄羅斯等事務，且有意透過海洋安全保障等領域與東南亞各國加強合作；關於北韓綁架日本人問題，他強調會全力以赴，讓受害者儘早歸國。

共同社中文網報導，在內政方面，石破茂在演說中把招牌政策「地方創生2.0」定位為「令和時代的日本列島改造」，相關的五大政策包含：建設被年輕人和女性選中的地方、產官學轉移至地方和創生、地方創新創生構想、建設新時代的基礎設施、跨越都道府縣邊界的廣域合作。

其中的具體措施為實現地方加薪等；政府機構轉移至地方；重新配置產業基地；推動出口大米到全球的計畫等。

關於因應國會，石破茂表示，「我將充分傾聽各黨的主張並反覆討論2024年度預算、修改稅制、社會保障與教育政策。我將盡力說明以獲得更贊同」。

至於防災在內的國土強韌化事務，石破茂透露希望6月左右制定中期計畫，以取代將在2025年度結束的現行措施，且事業規模將超越現目前的15兆日圓。

而政治改革方面，石破茂表示有意在今年，亦即二戰結束80週年，跨越朝野藩籬，深化討論選舉制度在內的議題。

共同社報導，日本第217屆通常國會今天開議，會期到6月22日，共150天，各黨推派的代表將在本月27至29日於參眾兩院，針對首相的施政方針演說等質詢。